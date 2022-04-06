نجيب ميقاتى يوقع مرسوما بقانون تمويل الانتخابات النيابية اللبنانية

وأكد ميقاتى أن مراسيم القوانين وردت إليه من مجلس النواب بالأمس، موضحا أنها ستسلك طريقها إلى التنفيذ لإتمام هذا الاستحقاق فى موعده.
واستنكر ميقاتى ما تردد حول التشكيك فى إجراء الانتخابات، والحديث عن عراقيل إدارية ولوجستية قد تعيق إجرائها، معتبرا أنه مجرد كلام وتحليلات.
وشدد على أن الانتخابات ستجرى فى موعدها باعتبارها مطلبا لبنانيا وخطوة أساسية على طريق التغيير الذى ينشده اللبنانيون، موضحا أنها فرصة للشباب اللبنانى ليعبر عن تطلعاته وطموحاته.
وأكد أن هذا الاستحقاق يشكل أيضا مطلبا من جميع أصدقاء لبنان لأنه يشكل أحد أبرز وجوه الديموقراطية، وفرصة إضافية لدعم أساسى للبنان للنهوض بعد إنجاز هذا الاستحقاق، أيا كانت توجهات الناخبين والنتائج الانتخابية.
وكان مجلس النواب قد وافق فى جلسته المنعقدة فى 29 مارس الماضى برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه برى، على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى استثنائى فى الموازنة العامة لعام 2022 فى موازنتى وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية.
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