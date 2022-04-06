الغلاء يضرب دول أوروبا.. ارتفاع أسعار 84% من السلع بإسبانيا والقادم أسوأ

جدة - نرمين السيد - ففى إسبانيا، سجل التضخم أعلى مستوى له فى 37 عاما، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسى لأوكرانيا، بحسب ما أظهرته أرقام رسمية اليوم الأربعاء، ما من شأنه أن يزيد الضغوط على الحكومة.

التضخم فى إسبانيا

وبلغت نسبة التضخم 9.8% فى مارس مقارنة بـ7.6% فى فبراير، مسجلة أعلى مستوى منذ مايو 1985، وفق تقديرات أولية لمعهد الإحصاء الوطنى.

وقال رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز أمام البرلمان: "إنه رقم سيئ يؤثر على اقتصادنا خصوصا بين الفئات الأكثر ضعفا.. نظرا إلى أسعار الطاقة الخارجة عن السيطرة".

ومثل بقية الدول الأوروبية، ترزح إسبانيا منذ العام الماضى تحت عبء أسعار طاقة مرتفعة، فيما تواجه العائلات والشركات صعوبة فى تسديد فواتير الكهرباء.

ومنذ الغزو الروسى لأوكرانيا فى 24 فبراير، ارتفعت أسعار النفط ونظمت قطاعات النقل والمزارع فى إسبانيا احتجاجات وإضرابات للمطالبة بالمساعدة فى تحمل أسعار الطاقة الباهظة.

ويعود ارتفاع التضخم فى مارس إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والسلع الغذائية بسبب الحرب، وفق مكتب الإحصاء. ووافقت حكومة سانشيز الثلاثاء، على خطط لتخصيص 16 مليار يورو (17.5 مليار دولار) بشكل مساعدات مباشرة وقروض للشركات والعائلات التى طالتها تداعيات الغزو الروسى لأوكرانيا.

وتتضمن التدابير التى ستطبق حتى 30 يونيو، حسما بمقدار 20 سنتا على كل لتر من الوقود، تدفع الحكومة 15 سنتا منه والبقية شركات تزويد الوقود.

وتتضمن أيضا مساعدة بقيمة 362 مليون يورو لقطاع الزراعة والمزارع، و68 مليون يورو لقطاعى الصيد وتربية الأحياء المائية، وتحديد سقف لزيادة الإيجار بنسبة 2%.

ومن المقرر أن ترسل إسبانيا مع البرتغال فى الأيام المقبلة مقترحا إلى الاتحاد الأوروبى لوضع سقف على أسعار الوقود، على خلفية التصريح الخاص الذى أعلنته بروكسل الأسبوع الماضى والذى يسمح للدولتين بالتدخل فى أسواق الطاقة.

وتأمل الحكومة فى أن تساهم المساعدة الاقتصادية وإيجاد سبل لفصل أسعار الوقود عن كلفة الكهرباء، فى تهدئة التوترات الداخلية.

وقال سانشيز: "نحن على قناعة بأن خطة الاستجابة الوطنية خصوصا الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى بروكسل لوضع سعر مرجعى للوقود، ستسمح لنا فى المستقبل القريب بالسيطرة على منحنى التضخم وباستقرار كلفة المعيشة".

أما عن أسعار السلع الغذائية، فكشف مرصد منظمة المستهلكين الإسبان ارتفاع أسعار بنسبة 84% من المواد الغذائية، مشيرة إلى أن الارتفاع سيزداد سوءا فى الأشهر المقبلة، وأن 500 يورو لن تكفى استهلاك أسرة واحدة خلال شهر مع هذا الارتفاع المتزايد.

ونشرت المنظمة تقريرا بأهم المنتجات التى زادت أسعارها أكثر من غيرها وهى زيت الزيتون الخفيف الذى زاد سعره بنسبة 53.6٪، وزيت عباد الشمس الذى زاد سعره بنسبة (49.3٪)، يليهم زجاجة صابون غسل الأطباق بنسبة 49.1٪ والسمن (41.5٪).

وأشار ت المنظمة إلى وجود زيادات تتراوح بين 30 و40٪، فى المكرونة والموز من جزر الكنارى وشرائح السلمون.

وطالبت المنظمة بالتحلى بالمرونة والبحث "بدائل" لمنتج ارتفع سعره كثيرا، كلما أمكن ذلك، ومع ذلك، فهى تقر بأن هذا ليس بالأمر السهل دائما، كما هو الحال مع الزيت، حيث زادت تكلفة زيت الزيتون وزيت عباد الشمس والسمن النباتى.

وتؤكد المتحدثة باسم المنظمة على ضرورة أن تتبنى الحكومة أحكاما لتخفيف هذا الارتفاع، مثل "تعليق الضرائب على الطاقة" من أجل "احتواء أسعار المنتجات المصنعة ومواجهة مثل هذا الوضع التاريخى السلبى، يجب أن نتخذ إجراءات تاريخية لوقف هذه الزيادة".

وفى الأسابيع الأخيرة، نفدت فى بعض الأحيان محلات السوبر ماركت الإسبانية بعض العناصر، مثل زيت عباد الشمس، التى يتم استيرادها عادة من أوكرانيا وروسيا.