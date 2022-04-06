بايدن: سأحرص على ألا تعوض روسيا الخسائر الناجمة عن العقوبات

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن، فى خطاب أعلن فيه حزمة جديدة من العقوبات على موسكو، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "سنضيق الخناق على الاقتصاد الروسى ونواصل العمل على عزل روسيا"، مضيفا "القطاع الخاص سيغادر روسيا، وسنتأكد من عدم تعويض تلك الخسائر".

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الأربعاء أنها تواصل، رفقة الاتحاد الأوروبى ومجموعة السبع، فرض عقوبات جديدة موسعة على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة التى تشنها فى أوكرانيا.

وذكر بيان للبيت الأبيض اليوم الأربعاء، أنه سيجرى فرض عقوبات حظر كاملة على أكبر مؤسسة مالية فى روسيا، سبيربانك، وأكبر بنك خاص فى روسيا، ألفا بنك، حيث سيؤدى الإجراء إلى تجميد أصول المؤسستين التى تمس النظام المالى الأمريكى، ويمنع الأشخاص الأمريكيين من التعامل معهم".

وبحسب البيان فإن الرئيس الأمريكى جو بايدن سيوقع على أمر تنفيذى جديد، يتضمن حظرًا على الاستثمارات الجديدة فى روسيا من قبل الأشخاص الأمريكيين أينما كانوا.

ولفت إلى أن ذلك الإجراء يعتمد على القرار الذى اتخذته أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات بالخروج من روسيا، ويشمل هجرة مصنعى القطاع الخاص وشركات الطاقة وكبار تجار التجزئة والمؤسسات المالية، فضلاً عن مقدمى الخدمات الآخرين مثل المحاماة والشركات الاستشارية.

كما تشمل العقوبات حظرا كاملا على الشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة، ومنع أى شخص أمريكى من التعامل مع هذه الكيانات وتجميد أى من أصولها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية"، وستعلن وزارة الخزانة عن هذه الكيانات غدا.