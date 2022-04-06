طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto شروط تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto النسخة الأروع من نسخ جراند ثفت أوتو 5 من شركة Rockstar . لعبة Grand Theft Auto: San Andreas تلك النسخة الجديدة التي تتميز بالعديد من محتويات . غير موجودة في أي نسخة من نسخ Grand Theft Auto حيث ما يميز جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الجديدة . المساحة الداخلية لمحتوي اللعبة وصل لحاجز 35 كيلو متر مربع كما تتميز GTA San Andreas الجديدة أيضاً . بقاعدة طائرات هليكوبتر في ولاية نيفادا الأمريكية بنفس المشاهد الحقيقية داخل المطار . كذلك بجانب أن GTA San Andreas للاندرويد الأخيرة صممت أحداثها داخل ثلاث ولايات أمريكية مختلفة . كما أن GTA V San Andreas تتميز بالعديد من القري ذات الطابع الريفي . الذي تنعكس مشاهده بشكل واضح جداً بفضل تقنية ألجرافيك العالي كما من خلال سطور . مقال “موقع ثقفني” سنتعرف علي تفاصيل النسخة الرائعة GTA San Andreas .
طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto الأخيرة ووصف اللعبة
لعبة Grand Theft Auto الجديدة سان أندرياس وولاياتها الثلاثة تقع في الجنوب الغربي في الولايات المتحدة الأمريكية . تتميز تلك الولايات بالعديد من السهول والغابات الكثيفة الأشجار التي تعطي أنطباعاً مشوقاً داخل . جراند ثفت أوتو: سان أندرياس وتتميز النسخة الجديدة GTA San Andreas . بحجم محتوي مغامرات أكبر من لعبة Grand Theft Auto: Vice city . كذلك أيضاً لعبة جراند يفت أوتو: ليبرتي ستورز ذلك فضلاً عن تميز . GTA San Andreas الجديدة ستكتشف عبر اللعب داخلها بأن هناك العديد من الأماكن الجديدة في محتوي المغامرات داخلها . وعبر سطور مقال اليوم “بموقع ثقفني” سنعرض الخطوات الخاصة بتثبيت النسخة الجديدة Grand Theft Auto: San Andreas .
ما هي طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto الأخيرة
Grand Theft Auto: San Andreas يتم تثبيتها علي الهواتف وفقاً لنوع الهاتف والمتجر الخاص به . حيث هواتف أند رويد متوافقة مع متجر جوجل بلاي كما أن هواتف أيفون متوافقة مع أبل ستور كذلك . الأمر مع هواتف هواوي عبر متجر آب جاليري ويتم تثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس عبر الخطوات التالية :-
- نسخة GTA V للأندرويد تثبيتها عبر تسجيل الدخول علي المتاجر المشار لها .
- كما بعد تسجيل الدخول يتم كتابة GTA San Andreas الجديدة بمربع البحث .
- كذلك في حالة عرض سعر لعبة GTA V داخل المتجر يجب دفع السعر عبر بطاقة الائتمان الخاصة بك .
- حيث هناك معلومات يتم تداولها بأن سعر GTA San Andreas ما يقارب 30 ريال سعودي .
- بعد ذلك قم بضغط زر تثبيت GTA San Andreas للاندرويد الأخيرة علي هاتفك .
- لكي ما تكتمل عملية تثبيت Grand Theft Auto: Vice city أو أي نسخة أخري تكون عبر شبكة WiFi قوية .
- وعبر سطور مقال “موقع ثقفني” القادمة سنتعرف علي الشروط الخاصة بتثبيت GTA V للأندرويد .
الشروط الخاصة بتثبيت لعبة Grand Theft Auto الجديدة
- توفير مساحة تخزين داخلية للعبة Grand Theft Auto: San Andreas بحجم 5GB للهواتف .
- تختلف تلك المساحة في لعبة Grand Theft Auto: Vice city حيث أنها أقل من ذلك .
- كما أن المساحة التي يتم توفيرها لجهاز كمبيوتر تصل إلي 60GB .
- كذلك تتطلب GTA San Andreas للاندرويد الأخيرة توفير مساحة ذاكرة عشوائية بمقدار 6GB رام علي أقل تقدير .
- كما يجب أن يكون معالج الهواتف الذكية لا يقل عن معالج ثماني النواة .
- تلك كانت الشروط الخاصة بتثبيت جراند ثفت أوتو: سان أندرياس الجديدة عبر موقعكم المفضل “موقع ثقفني” .
طريقة تحميل لعبة Grand Theft Auto عبر أي متجر من المتاجر المشار لها في مقال اليوم “بموقع ثقفني” التي تتوافق مع نوع . الهاتف الخاص بك يتم تثبيت لعبة Grand Theft Auto: San Andreas والاستمتاع بالنسخة الجديدة .
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