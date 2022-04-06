المواد التي لا يوجد لها اختبارات نهائية للفصل الثالث 1443 وآلية الاختبارات

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عمر شويل - جدة إن المواد التي لا يختبر بها الطلاب أي لا تقدم لها اختبارات نهائية من التفاصيل الهامة التي قامت بذكرها وزارة التعليم بالمملكة السعودية، وهذا مع ذكر كافة الأمور المتعلقة بالاختبار لنهاية كل ترم لجميع المراحل، والتساؤلات عن تلك الاختبارات التي لا يقوم الطلاب بالاستعداد لها، فلقد قامت وزارة التعليم بتحديد تلك المواد وإعلانها بحيث يعرف الطلاب ما هي المواد التي لم يختبر بها، وعبر هذا المقال سنقدم لكم معلومات عن المواد التي لا يوجد لها اختبارات نهائية للفصل الثالث.

المواد التي لا يوجد لها اختبارات نهائية للفصل الثالث

إن وزارة التعليم بالمملكة السعودية قد حددت المواد التي ليس لها أي اختبارات نهائية خلال الترم الثالث لكافة الفئات التعليمية، فهذه المواد تكون عبارة عن بعض الأنشطة التي يقوم بها الطالب بالفصل، وإليكم تلك المواد وهي كالآتي:

أولاً المهارات الحياتية والأسرية.

المهارات الرقمية.

التربية البدنية ومهارات الدفاع عن النفس.

تفكير ناقد.

تربية فنية.

موعد اختبارات الفصل الثالث

إن وزارة التعليم قد حددت بالتواريخ مواعيد الاختبارات الخاصة بالفصل الثالث، فهي متنوعة ما بين الفترة الأولى والثانية، وكذلك الاختبارات النهائية وهذا ما سنقوم بتقديمه، وإليكم مواعيد الاختبارات وهي كالآتي:

أولاً نبدأ باختبارات الفترة الأولى تلك التي ستعقد خلال هذا الشهر بتاريخ 16 رمضان.

أما بالنسبة لاختبارات الفترة الثانية ستكون 28 شوال

ثم الاختبارات النهائية والتي بدايتها 20 ذو القعدة تستمر إلى أن ينتهي العام الدراسي بأكمله 1 ذو الحجة.

آلية الاختبارات النهائية بالترم الثالث

في ظل هذه الظروف التي يمر بها البلاد وخوف أولياء الأمور الدائم على طلابهم وانتشار الشائعات الكثيرة بشأن إلغاء الاختبارات الحضورية وعقدها عن بعد، فلقد قامت الوزارة بالإجابة عن التساؤلات التي صدرت من الطلاب وأولياء الأمور، وحددت كيف تتم الاختبارات النهائية وهل أنها ستكون بالشكل الحضوري أم عن بعد.

ولقد أصدرت قرار وزارة التعليم بأن الاختبارات ستكون حضوري داخل المدارس لكافة الفئات عدا الفئات المستثناة الذين لا يمكنهم أن يؤدوا الاختبارات لخطورة ذلك عليهم، وهذا هو ما بين أيدينا الآن، فإن صدر أي قرار آخر من قبل وزارة التعليم فإننا سنوافيكم بهذه الأخبار على الفور، بعد أن يتم إعلانها، ولقد قالت الوزارة أيضاً بأن الاختبارات سيتم عقدها في الميعاد المحدد لها الخاص بها، وهو 20 ذو القعدة لتنتهي واحد ذو الحجة الموافق 30 يونيو.