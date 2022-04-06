جدة - نرمين السيد - انتقد المتحدث باسم مكتب شئون تايوان التابع لمجلس الدولة الصينى ما شياو قوانغ، سلطة الحزب الديمقراطى التقدمى التايوانى بسبب استغلالها الوضع فى أوكرانيا لتضليل سكان الجزيرة والرأى الدولى العام.





وقال قوانغ فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية شينخوا: "إن النية الحقيقية لسلطة الحزب الديمقراطى التقدمى وراء إظهار قيمتها كأداة استراتيجية للقوى الخارجية وإثارة ضجيج بشأن ما يسمى التهديد العسكرى من الصين، هى (تدويل) قضية تايوان وتبرير الأعمال الاستفزازية المتعلقة بما يسمى استقلال تايوان". وأكد "قوانغ" أن تايوان جزء من الأراضى الصينية وأنه لا يمكن إيقاف إعادة توحيد الصين، قائلا: " مهما كانت الذريعة التى قد تستخدمها سلطة الحزب الديمقراطى التقدمى، فلن تستطيع إخفاء نية الانفصال عن البلد وبيع المصالح الوطنية"، مشددا على أن أى محاولة للسعى لما يسمى "استقلال تايوان" محكوم عليها بالفشل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكين تنتقد سلطات تايوان لاستغلالها القضية الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.