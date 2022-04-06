نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل سعر هوندا اكورد 2021 LX سبورت تقسيط في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة لا شك أن اقتناء هوندا اكورد 2021 LX سبورت تجربة تستحق السعي من أجلها. خاصة مع التطوير والتحديث الشامل الذي حدث على هوندا أكورد 2021 التي جاءت بمواصفات جديدة كليا سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون. وأصبحت هذه السيارة منذ طرحها في الأسواق العالمية والسعودية واحدة من أفضل سيارات السيدان في الفئة المتوسطة الحجم. بفضل محركها التوربيني الجديد وكفاءتها في استهلاك الوقود ومقصورتها الفسيحة ومقاعدها المريحة ذات التنجيد المخملي الرائع.
هوندا اكورد فل كامل
يتم تقديم 2021 Honda Accord في 10 فئات مختلفة ، مثل اكورد LX و اكورد Sport واكورد Sport SE و EX-L و Sport 2.0T و Touring وAccord Hybrid و Hybrid EX و Hybrid EX-L و Hybrid Touring. يتميز كل إصدار بملحقاته المثبتة على الهيكل، بما في ذلك الجناح الخلفي، والعجلات المعدنية مقاس 19 بوصة ، ومصابيح الضباب LED ، وأنبوب العادم المطلي بالكروم.
مزايا هوندا اكورد 2021 LX سبورت
جمعت هوندا اكورد LX SPORT 2021 بين العديد من المزايا الموجودة في السيارات المنافسة مثل تويوتا كامري وهيونداي سوناتا وتفوقت عليها بفضل سعرها المحدود إلى حد ما وكفاءتها باعتبارها ضمن فئة الدفع الأمامي وليست ذات دفع رباعي مثل الكامري كما أنها ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة.
مواصفات هوندا اكورد SPORT موديل 2021
بمجرد فتح غطاء السيارة سوف يلفت نظرك المحرك التوربيني رباعي الاسطوانات الذي يتضمن 16 صمامًا ينتج قوة حصانية قصوى تصل إلى 198 حصانًا أما عزم الدوران فيصل إلى 260 نيوتن في كل متر إضافة إلى التقنيات والمزايا الداخلية مثل مبدل السرعات على عجلة القيادة وناقل حركة اوتوماتيك CVT مع خاصية الإيكو بوست التي تساعد على توفير الوقود حيث يصل معدل الكفاءة في الاستهلاك إلى 17.5 كلم لكل لتر من الوقود.
سعر أكورد سبورت 2021
- أولا: السعر النقدي غير شامل قيمة الضريبة المضافة يصل إلى 105 ألف ريال.
- ثانيًا : السعر النقدي شامل قيمة الضريبة المضافة يصل إلى 121 ألف ريال.
أفضل عروض تقسيط أكورد 2021
للحصول على أفضل عروض تقسيط السيارات يحب ملاحظة ما يلي:
- التقسيط بدون مقدم يتضمن المزيد من الأعباء على المشتري لذا لا ينصح بالسعي وراء عروض التقسيط بدون مقدم خاصة في السيارات المرتفعة الثمن.
- سداد دفعة أولى كبيرة يوفر الكثير من السعر حيث يوفر من قيمة الأقساط ومدتها.
- يمكن سداد ضريبة القيمة المضافة على السيارات في بداية المدة وهذا الخيار ليس متاح لدى كل المعارض.
- كلما زادت قيمة القسط الشهري كلما تراجع سعر السيارة النهائي.
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