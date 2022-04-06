كيفية التقديم على طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي وشروط الحصول على المساعدة

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عمر شويل - جدة كيفية التقديم على مساعدة مالية، تحرص حكومة المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم المادي بكافة أشكاله للفئات المستحقة، خصوصًا في تلك الفترات التي تشهد فيها البلاد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، حيث إن الديون الملكي يقوم بتخصيص مساعدات مالية يتم تقديمها للعديد من المواطنين أصحاب الظروف الخاصة في شهر رمضان المبارك، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على شروط الحصول على المساعدات المالية من الديوان الملكي، وطرق تسجيل طلب المساعدة.

شروط الحصول على المساعدة المالية من الديوان الملكي

خصص الديوان الملكي المساعدات المالية للعديد من الفئات التي تنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم، وقد حدد المختصون شرطين يجب توافرهما قبل التقديم وهما:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم على أراضيها.

أن يكون المتقدم من مستفيدي برامج الدعم التي تقدمها الحكومة.

حيث إن الديوان الملكي قد خصص منح المساعدات المالية لمجموعة من الفئات المستحقة، ومن بينها ما يلي:

أصحاب الأمراض المزمنة.

الأشخاص العاطلين عن العمل.

أصحاب الظروف المالية الصعبة.

العاجزون عن سداد ديونهم.

كيفية الحصول على مساعدة مالية

وفر الديوان مساعدات للعديد من الفئات خلال شهر رمضان المبارك، وللحصول على تلك المساعدات يمكن تقديم طلب المساعدة من خلال عدة طرق كما يلي:

البريد

يمكن إرسال طلب المساعدة المالية ومرفق معه المستندات اللازمة التي تثبت صحة البيانات، وأسباب استحقاق الدعم على عنوان البريد الخاص بالديوان الملكي على العنوان التالي:

المملكة العربية السعودية؛ محافظة الرياض 12911؛ الهدا 7636

الموقع الإلكتروني

كما وفر الديوان إمكانية التسجيل الإلكتروني لطلب المساعدة المالية، للتسهيل على المواطنين، ويمكن التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة الوطنية الموحدة من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الالكتروني للديوان الملكي

الضغط على أيقونة الخدمات، ثم اختيار طلب مساعدات مالية وعينية

تسجيل كافة البيانات المطلوبة، وتسجيل نموذج طلب المساعدة المالية

مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها، ثم الضغط على إرسال.

أرقام خدمة المواطنين

وفر الديوان الملكي أرقام هاتفية، يمكن الاتصال بها للاستفسار وتقديم طلبات المساعدة المالية، فيمكن الاتصال على الأرقام التالية: