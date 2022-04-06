خلال 24 ساعة كاش 100000 ريال بلا كفيل وبلا تحويل للراتب

سوف نتعرف اليوم عن أفضل شركات التمويل بالمملكة العربية السعودية التى حققت نجاحاً كبيراً في السنوات الأخيرة بسبب تقدمها التمويل الشخصي الفوري الذى يمتاز بأنه تمويل لا يحتاج إلى كفيل كما أنه متاح بدون تحويل للراتب الشهري وأيضاً يمتاز هذا التمويل بأنه لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالمملكة العربية السعودية.

خلال 24 ساعة كاش 100000 ريال عبر شركة التيسير

أحصل الآن على تمويلك الشخصي كاش وأيضاً خلال 24 ساعة فقط من طلب التمويل حيث يتم إيداع قيمة التمويل بصورة فورية عبر شركة التيسير للتمويل ولكن وضعت شركة التيسير عدد من الشروط الواجب توافرها ومن بين تلك الشروط ما يلي

يشترط أن يكون المتقدم لطلب تمويل شركة التيسير سعودي الجنسية.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم سنه لا يقل عن 21 عام وأيضاً لا يتعدى 60 عام.

يشترط كذلك أن يكون المتقدم قضى فترة عمل لا تقل عن 6 أشهر.

كما يشترط أيضاً أن يكون المتقدم لديه دخل شهري لا يقل عن خمسة آلاف ريال سعودي.

مميزات التمويل الشخصي عبر شركة التيسير

صممت شركة التيسير للتمويل التمويل الشخصي السريع من خلال الإنترنت بمميزات عديدة من أهمها ما يلي

يتميز القرض الشخصي عبر شركة التيسير بأنه متوافق مع أحكام الإسلام بالمملكة العربية السعودية.

يتميز أيضاً القرض الشخصي من التيسير بأنه متاح بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري.

كما يتميز التمويل الشخصي من التيسير بأنه متاح بالتقسيط الميسر على 60 شهر.

يحصل كذلك العميل المتقدم على مبلغ تمويلي ربما يصل إلى 100 ألف ريال سعودي كحد أقصى.

كذلك يمتاز قرض التيسير بإيداع فوري خلال 24 ساعة.

كما يستطيع المتقدم من التسوية المبكرة خلال فترة التمويل.

قرض التيسير متاح بهامش ربح تنافسي طوال فترة التمويل.

طلب التمويل الشخصي عبر شركة التيسير للتمويل

متاح القرض الشخصي عبر شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية اونلاين فيمكن طلب التمويل من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة التيسير للتمويل ويمكن أيضاً طلب التمويل من خلال تحميل تطبيق شركة التيسير للتمويل بالمملكة العربية السعودية واكتمال جميع البيانات المطلوبة.