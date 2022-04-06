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عمر شويل - جدة يهتم كثير من أصحاب المركبات في المملكة العربية السعودية، بمعرفة مواعيد دوام الفحص الدوري الفني للسيارات في رمضان 1443هـ، فيما حددته الإدارة العامة المختصة، في جميع مناطق المملكة، ليتوجه إليها المواطنون والمقيمون في مواعيد العمل المقررة وإجراء عملية الفحص التي يجب أن تتم قبل ترخيص السيارة أو بيعها.

مواعيد دوام الفحص الدوري الفني للسيارات في رمضان 1443

وننشر مواعيد دوام الفحص الدوري الفني للسيارات في رمضان 1443هـ، خدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، الراغبين في التوجه لأحد الأفرع التابعة للإدارة العامة، وإنجاز خدمة الفحص بكل سهولة، إذ تعمل عدد من الأفرع من يوم السبت إلى الخميس من كل أسبوه من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة والنصف عصرًا، ومن الساعة التاسعة مساء وحتى الثالثة صباحًا، وذلك في كل من الرياض 1و2، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة 1 و2، وأبها، وجازان، ومحطات حائل، وتبوك، وينبع، والطائف، والقصيم، والخرج.

أمّا في محطات: الدمام، والهفوف، وحفر الباطن، فتعمل من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة والنصف عصرًا، ومن الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى الثالثة صباحًا، فيما تعمل كل من محطات الرس، والمجمعة، والخرمة، والجوف، وبيشة، والباحة، والخفجي، بالإضافة إلى محطات عرر، ومحايل عسير، ووادي الدواسر، وجدة 3 (عسفان)، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة والنصف مساءً.

شروط الفحص الدوري للسيارات في السعودية

وحدّدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عددًا من الضوابط والشروط لإجراء الفحص الدوري للسيارات، إذ لا بُد من خلو المركبة من أي أعطال، وإجراء الفّحص كل ستة أشهر، وعمله عند حالات البيع والشراء، كما لا بد من إخضاع المركبة في حال وجود أي عُطل، وفي حال حدوث إصلاح بالهيكل أو المحرك.

الاستفسار عن الفحص الفني للمركبات في السعودية أونلاين

ومن الممكن الاستفسار عن الفحص الفني للمركبات في السعودية أونلاين، وذلك من خلال الدخول إلى صفحة وزارة الداخلية السعودية.

واختيار قسم المرور، والضغط على تبويب تجديد استمارة السيارة، للانتقال إلى النظام في منصة أبشر الإلكترونية، ثمّ تسجيل الدخول للمنصة بإدخال اسم المستخدم، أو رقم الهوية الوطنية، وإدراج كلمة السر، ثم ننقر على تسجيل الدخول، ونضغط على الاستعلام عن بيانات الاستمارة، كما يجب إدخال رقم السّجل المدني، وكتابة رقم لوحة المركبة، والضغط على عرض، لتظهر جميع المعلومات المتعلقة بالفحص.

رسوم الفحص الدّوري للمركبات في المملكة

وحدّدت الإدارة العامة للفحص الدوري للمركبات في السعودية رسوم الفحص بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة إليه وهي بنسبة 15%، لتصل الرسوم بالنسبة للدراجة النارية 40.25 ريال سعودي، و83.95 ريال سعودي للسيارة الصغيرة، و110.4 ريال سعودي للحافلة الصغيرة.

وتصل الرسوم بالنسبة للحافلة المتوسطة 162.15 ريال سعودي، و235.5 ريال سعودي للحافلة الكبيرة، وللسيارة النقل الصغير 110.4 ريال سعودي، وللسيارة النقل المتوسطة 162.15 ريال سعودي، وللسيارات النقل الثقيل 235.5 ريال سعودي، و211.6 ريال سعودي لشبه المقطورة، وللمقطورة 211.6 ريال سعودي.