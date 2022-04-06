صرحت وزارة الصحة السعودية عن تغير موعد دوام المستشفيات الحكومية في رمضان 1443 في السعودية، وذلك فقَا للمعايير والقوانين التي حددتها وزارة الصحة خلال شهر رمضان المبارك، وقد سرت تلك المواعيد على المستوصفات وكافة المراكز الخدمية التي تطرح العديد من الخدمات الطبية لجميع المواطنين في السعودية، وهذا لأن شهر رمضان هو شهر العبادة ولابد من مراعاة ذلك جيداً.

دوام المستشفيات الحكومية في رمضان 1443

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن طرح مواعيد جديدة دوام المستشفيات الحكومية في رمضان 1443 في السعودية، حيث يتطلب من كافة العاملين بالمستشفيات الحكومية من الأطباء والموظفين الالتزام بالمواعيد الجديدة، بجانب ضرورة الحرص على تنفيذ قرار المناوبات الذي تم فرضه على جميع العاملين، قد أقرت وزارة الصحة أن نظام المناوبات يتم من خلال فرض ست ساعات مقسمة على فترتين كل منها يبلغ ثلاث ساعات ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:

قد تم فرض نظام الدوام في رمضان على أن يقوم العاملين في المستشفيات الحكومية بالمملكة العربية السعودية بالدوام لمدة خمس أيام في الأسبوع فقط.

على أن يتم الاستمتاع بيومي الجمعة والسبت إجازة أسبوعية، ويبدأ الدوام من الأحد للخميس على فترتين صباحية ومسائية وتحتوي كل فترة على استراحة تعرف فترة الظهير.

تبدأ الفترة الصباحية لجميع العاملين في المستشفيات الحكومية في الساعة العاشرة صباحًا وينتهي في الواحدة ظهرًا ويتخلف عنهم الأطباء الاستشاريين.

أما الأطباء الاستشارين فيبدأ دوامهم من الساعة العاشرة ونصف صباحًا ويستمر الدوام حتى الساعة الواحدة ظهراً.

بينما تبدأ الفترة المسائية لجميع العاملين بالمستشفيات الحكومية من الساعة التاسعة مساًء وتستمر حتى منتصف الليل الساعة الثانية عشر.

دوام المراكز الصحية المتخصصة في رمضان 1443

كما صرحت وزارة الصحة السعودية أنه تم تحديد مواعيد دوام المراكز الصحية المتخصصة في الأمراض المزمنة مثل مركز الأورام السرطانية وأمراض القلب وغيرها، وذلك وفق الخطة التالية: