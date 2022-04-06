روسيا تهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب حال الاستمرار في طرد دبلوماسييها

قالت الرئاسة الروسية “الكرملين”، إنها لا تستبعد احتمال قطع العلاقات الدبلوماسية مع الغرب في حال استمرت في طرد الدبلوماسيين الروس.

وكانت دول أوروبية عدة على رأسها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد والنرويج واليونان، طردوا عشرات الدبلوماسيين الروس وسط اتهامات بالقيام بأعمال استخباراتية، بالإضافة إلى اتهامات لروسيا بارتكاب جرائم ضد المدنيين في مدينة بوتشا الأوكرانية القريبة من العاصمة كييف.

وأفادت الرئاسة الروسية مساء اليوم الأربعاء، أن طرد فرنسا للدبلوماسيين الروس يغلق نافذة العلاقات الدبلوماسية، لكنها أكدت في الوقت ذاته أنها تقدر الحوار المنتظم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعن التهديد الأوروبي بالتخلي عن إمدادات الغاز الروسي، أكد الكرملين، أن بإمكان روسيا إمداد دول أخرى بالغاز، وأن العالم أوسع بكثير من الغرب.

وفي تعليق على حملة طرد الدبلوماسيين الروس، قال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إن ما تقوم به الدول الأوروبية من اضطهاد للدبلوماسيين الأوروبيين ليس سوى قطع هذه الدول لفرع الشجرة الذي يجلسون عليه.

وحل ما إذا كانت روسيا ستخفض تمثيلها الدبلوماسي لدى دول الاتحاد الأوروبي، قال جروشكو، إن الخارجية الروسية تقيم الوضع الراهن، إلا أن موقفها لم يتغير، وتتبنى سياسة الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية مع الدول الأوروبية.