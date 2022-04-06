زجاجة زيت فقط لكل مواطن.. إكسترا نيوز ترصد ارتفاع أسعار السلع فى ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح مرزوق، فى رسالته اليومية لـ إكسترا نيوز، أن دول أوروبا تتعرض لحالة من التأثر الشديد، بارتفاعات الأسعار على أثر الأزمة الاوكرانية التى تسبب فى ارتفاعات شديدة فى الأسعار للمواد الغذائية وغيرها من المنتجات، الأمر الذى أدى إلى تعرض بعض الدول لزيادة فى نسبة التضخم وقلة المعروض من المنتجات.
ووفقا لمراسل أكسترا نيوز فى ألمانيا، فقد حددت السلطات الألمانية، زجاجة زيت واحدة وكيس دقيق واحد لكل مواطن، فيما حذر نائب الأمين العام لاتحاد المزارعين الألمان من زيادة الأسعار بصورة أكبر فى يونيو المقبل، يأتى هذا وسط توقعات بارتفاع نسبة التضخم فى ألمانيا لـ 17 %.
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