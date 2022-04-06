البنك الدولى يقرض تونس 400 مليون دولار لدعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل

جدة - نرمين السيد - وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن اتفاقية هذا القرض، وقعها عن الجانب التونسى وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، مع الممثل المقيم للبنك الدولى بتونس، ألكسندر أوروبيو، خلال حفل أقيم بالمناسبة بحضور وزير الشؤون الاجتماعية التونسى، مالك الزاهى.

وتنص اتفاقية هذا القرض على أن مدة التسديد ستمتد على مدى 17 عاما، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 1%، حيث سيخصص لدعم الفئات الهشة، لاسيما، الأسر الفقيرة وذات الدخل المحدود، وذلك من أجل تعزيز قدراتها على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد-19.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن وزير الشؤون الاجتماعى، مالك الزاهى، قوله فى أعقاب التوقيع على هذه الإتفاقية، إن هذا القرض "سيساهم فى تمويل مشروع برنامج الأمان الاجتماعى، وسيمكن من الترفيع بنسبة من 8 إلى 10 % من المنتفعين من العائلات الفقيرة.

وأضاف أن هذا المشروع "سيشمل العائلات محدودة الدخل، بالإضافة إلى تخصيص جزء من هذا التمويل لفائدة العائلات الفقيرة التى لديها أطفال دون الست سنوات للتمتع بمنحة شهرية قدرها 30 دينارا (10.34 دولار).

يشار إلى أن مشروع الحماية الاجتماعية للتصدى العاجل لجائحة كوفيد-19، يهدف إلى مساعدة أكثر من 900 ألف عائلة تونسية تعانى من أوضاع هشة، و تخفيف أثر الصدمات الاقتصادية على العائلات التونسية المسجلة فى سجل الأمان الاجتماعى.