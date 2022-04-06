استعلام عن زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية visa.mofa.gov.sa التأشيرات الإلكترونية

استعلام عن زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية منصة التأشيرات الإلكترونية visa.mofa.gov.sa التي يزاد البحث عنها بشكل رهيب عبر محرك بحث جوجل ومختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث يرغب كل من المواطنين والوافدين معرفة رابط وطريقة الاستعلام عن طلب مقدم إلى وزارة الخارجية التي عملت على تسهيل وتذليل كل عقبات تقديم خدمة طلب زيارة عائلية وزارة والاستعلام عنها بشكل إلكتروني برقم الجواز أو برقم الصادر من أجل توفير الجهد والوقت على كل المقيمين داخل تراب المملكة، ومن خلال موقع ثقفني الإخباري سنتعرف بشكل مفصل ودقيق عن الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلالها الولوج إلى منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية السعودية والاستعلام عن طلب زيارة برقم الطلب 1443.

استعلام عن زيارة عائلية وزارة الخارجية السعودية

أتاحت وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية رابط visa mofa gov sa. من أجل التقديم على طلب زيارة عائلية لكل شخص مقيم يرغب في ذلك. حيث أكدت الوزارة أنه توجد آلية يتم من خلالها دراسة الطلب المقدم للجهات الوصية لدى منصة التأشيرات الإلكترونية، على أن يتم إعداد تقرير حسب المدة الزمنية المحددة للدراسة الطلب ويمكن الموافقة أو رفض طلب زيارة عائلية مع تقديم أسباب القبول أو الرفض، كما وضعت وزارة الخارجية خدمة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية بشكل إلكتروني وبكل سهولة دون عناء التنقل إلى مقر الوزارة.

طريقة الاستعلام عن زيارة عائلية وزارة الخارجية

تعف المملكة العربية السعودية تطورا كبير في كافة المجالات مع توفير العديد من الخدمات الإلكترونية على مستوى كافة الوزارة وها تطبيقا لبرنامج رؤية السعودية 2030، حيث عملت وزارة الخارجية السعودية على استحداث العديد من المنصات الإلكترونية ومن ضمنها منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية التي تسهل عملية الاستعلام عن زيارة عائلية من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة التي جاءت على النحو التالي:

أولا: يجب الدخول على موقع الاستعلام عن طلب زيارة عائلية وزارة الخارجية

ثانيا: النقر على مربع “الاستعلام” الظاهر في الواجهة الرئيسية للموقع.

ثالثا: كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة منك في المكان المخصص لها مع مراعاة الدقة.

رابعا: ثم كتابة رقم الطلب وإدخال رقم السجل.

خامسا: أدرج كود التحقق الظاهر في الصورة

سادسا: ننقر على زر استعلام.

تستطيع كذلك مشاهدة الفيديو الموجود أسفل المقال. والذي يبين الخطوات الصحيحة التي يمكن من خلالها الاستعلام عن طلب زيارة عائلية.

رابط متابعة تقديم طلب زيارة عائلية في المملكة