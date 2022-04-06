ماهي تفاصيل رسوم المرافقين 2022/1443 وإلغاء الكفالة في السعودية الفئات المعفاة من رسوم المرافقين

تفاصيل رسوم المرافقين 2022 وإلغاء الكفالة بالسعودية أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإصدار قرار رسمي يفيد بإلغاء نظام الكفالة، وهو الامر الذي قدم العديد من التساؤلات والاستفسارات من جانب الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية، وتعتبر الرسوم الخاصة بالمرافقين من اهم ما يهتم المقيمين بالتعرف عليه وما اذا كانت قد تغيرت قيمتها من عدمه، وهو ما اشارت اليه المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كافة التفاصيل الخاصة برسوم المرافقين 2022 وإلغاء الكفالة بالسعودية.

كم رسوم المرافقين في السعودية

وبناء على ما أعلنت عنه المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة، فنجد ان رسوم المرافقين في السعودية لم تتغير، حيث أشارت الى انه لم يحدث هناك اي زيادة او نقصان في الرسوم الخاصة بالمرافقين، قد أشارت إلى أن قيمة الرسوم الخاصة بالمرافقين هذا العام في السعودية ثابتة والتي تصل الى حوالي 400 ريال سعودي والتي يتم دفعها للمرافق الواحد، وذلك في اطار الشائعات التي تم تداولها من قبل مجموعة من الأشخاص في جميع أنحاء السعودية خلال الفترة الأخيرة بتغيير قيمة الرسوم الخاصة بالمرافقين مع قرار الغاء نظام الكفالة، وقد كانت الحكومة السعودية قد أعلنت عن الرسوم المالية المفروضة على التابعين للمقيمين والوافدين الى المملكة العربية السعودية بغرض العمل والمرافقين لهم من ذويهم، حيث كانت قيمة المبلغ في عام 2017 حوالي 100 ريال سعودي فقط، الا ان هذه القيمة قد ازدادت على مراحل مختلفة لتصل الى أربعمائة ريال سعودي.

كيفية حساب رسوم تجديد إقامة المرافقين عبر بوابة مقيم

وقد وفرت الجهات المسؤولة في السعودية إمكانية حساب الرسوم الخاصة بالمرافقين في السعودية 2022 بشكلٍ إلكتروني من خلال الحاسبة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

أولا يتم زيارة موقع حاسبة رسوم المرافقين والتابعين في المملكة العربية السعودية مباشر

يتم اختيار أحد الخدمات المتاحة مثل تحديد الإقامة أو الاستعلامات العامة، أو إضافة مواليد أو توابع جدد.

يتم إدخال أعداد المرافقين أو التابعين.

إدخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة عبر الموقع بشكل صحيح ومن ثم اختيار أيقونة الحاسبة.

الفئات المعفاة من رسوم المرافقين 2022