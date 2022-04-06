نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وأفصح بنك الراجحي عن تحديد مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة 2022 والذي تم تطبيقه على كافة فروع البنك المنتشرة في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية، وذلك لأن بنك الراجحي يُعد واحد من أهم وأكبر البنوك السعودية الذي يتم من خلاله طرح الكثير من الخدمات والمميزات التي تفيد كافة المواطنين والمقيمين بالسعودية، والذي تمكن من اكتساب شعبية قوية بين جميع العملاء.

أبرز فروع بنك الراجحي

بنك الراجحي هو أحد البنوك الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية وقد عُرف بتوفير الكثير من الخدمات المصرفية لجميع العملاء، حيث تنتشر فروعه في كافة أرجاء السعودية ويمكن حصر تلك الفروع فيما يلي:

فرع الدمام.

وفرع حي شاهر بالرياض.

فرع المعادي الرويس بمنطقة جدة.

وفرع هفوف.

فرع العزيزية في طريق المدينة المنورة.

فرع منطقة الخرج العام.

وفرع شمال جدة بالبغدادية.

فرع الديرة في منطقة غرب الرياض.

وفرع الطائف بمنددرسة الصيانة.

فرع الصحيفة بطريق الملك فهد حي الصحفية.

وفرع المدينة المنورة بمنطقة المناخة.

فرع مطار أبها.

وفرع منطقة ظهران الجنوب.

فرع الرياض للرجال بشارع الأمير سلمان.

فرع مكة بمنطقة الشرائع.

مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة 2022

صرح بنك الراجحي أن مواعيد دوام بنك الراجحي الجديدة 2022 في كافة الفروع تم تغييرها بقدوم شهر رمضان المبارك على أن يبدأ الدوام في الساعة التاسعة صباحًا، كما انه تم الإعلان عن أن نهاية الدوام يكون في الساعة الخامسة مساءً على أن يكون الدوام من يوم الأحد إلى الخميس فقط والجمعة والسبت إجازة أسبوعية لكافة العاملين في البنك دون استثناء.

كما أنه قد ذُكر في البيان أن هناك بعض الفروع التي تداوم طوال أيام الأسبوع وقد تم فرض مواعيد دوام لكل منها على حسب الفرع، حيث أن هناك بعض الفروع يبدأ دوام العاملين بها من الساعة التاسعة ونصف صباحًا ويستمر العمل حتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

وقد أتاح البنك العديد من الأرقام لتسهيل التواصل مع ممثلي خدمة العملاء وطرح العديد الاستفسارات حول الخدمات المقدمة من بنك الراجحي، حيث أنه تم الإعلان عن أن الرد على أي من أرقام الراجحي تتم على مدار اليوم.