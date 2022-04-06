بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية يوضح عن مواعيد الدوام في شهر رمضان المبارك 1443هـ حيث أن أوقات دوام بنك الراجحي تختلف من فرع إلى أخرى بناءاً على توضيح بنك الراجحي بالمملكة، ولذلك سوف نوضح من خلال موقع ثقفني كافة المواعيد، وأضاف إلى ذلك أن بنك الراجحي السعودي يوضح لجميع العملاء المستفيدين سواء كان داخل المملكة أو خارجها، طرق مختلفة لكي يتم التواصل مع البنك وهذا لاستقبال كافة الاستفسارات المختلفة والمقترحات، حيث أن نقوم بتوضيح كافة المزايا المختلفة للتمويل الوطني السعودي من بنك الراجحي بالمملكة.

اوقات دوام بنك الراجحي في رمضان :

بنك الراجحي السعودي يعلن عن مواعيد العمل الرسمية حتى نهاية شهر رمضان المبارك 1443هـ على أن يكون الدوام 5 أيام خلال الأسبوع ابتداء من يوم الأحد حتى يوم الخميس، حيث أن يكون العمل ابتداء من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3:45 مساءََ.

اوقات دوام بنك الراجحي في فروع بنك الراجحي :

الفرع الخاص بالرجال والمتاجر ومراكز البيع سوف يكرم العمل 5 أيام على مدار الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الخميس ويبدأ العمل من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3:45 مساءََ. أما بالنسبة لفروع النساء يكون العمل من يوم الأحد حتى يوم الخميس وسوف يبدأ العمل من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3:30 مساءََ. أما بالنسبة لفروع المطارات يكون دوام العمل الاسبوع كامل 7 أيام على مدار الـ 24 ساعة. يعمل الراجحي من الأحد حتى الخميس ولكن على مدار فترتين صباحية ومسائية، على أن يكون الفترة الصباحية ابتدا من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 3 مساءََ، أما بالنسبة للفترة المسائية يبدأ العمل من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 1 صباحاً.

طرق التواصل مع الراجحي :

التواصل من خلال رقم الجوال (920003344). يمكن التواصل من خلال الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص ببنك الراجحي السعودي. التواصل مع البنك عن طريق تويتر.

مزايا التمويل الوطني من مصرف الراجحي :