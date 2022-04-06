نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطط تقسيط iPhone13 Pro max من موبايلي الشهرية لعملاء مفوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تقسيط iPhone13 Pro max من موبايلي هي عبارة عن مجموعة من شروط استحقاق العملاء للتقسيط بوجه عام، وبوجه خاص شروط تقسيط موبايلي ايفون 13 برو ماكس الجديد بكافة الإصدارات والألوان المتاحة لدى شركة موبايلي في المملكة العربية السعودية، ففي ضوء ما تسعى لتقديمه الشركة من خدمات تساعد العملاء في ظل ارتفاع أسعار الجوالات الذكية أعلنت عن شروط استحقاق أجهزة موبايلي بالتقسيط سواء أجهزة الآيفون أو غيرها من جوالات الذكية وسوف نوفر شروط ايفون 13 برو Max تقسيط الجديدة.

تقسيط iPhone13 Pro max من موبايلي

أعلنت الحكومة السعودية عن تطبيق قيمة الضريبة المضافة على جميع الخدمات والمنتجات المتوفرة من خلال الشركات، ومن هذا المنطلق أشارت شركة موبايلي من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي إلى أنها لا توفر الأسعار شاملة الضريبة، بل إنها غير شاملة ويمكن التعرف على القيمة المضافة عند الاتفاق على الجوال وبرم العقود الرسمية بين العميل وبين الشركة.

أما ما يخص تقسيط iPhone13 Pro max من موبايلي فهو يتعلق بالإصدار الذي يرغب العميل بالحصول عليه، فهناك إصدارات غير متوفرة إلا فقط لصالح عملاء باقات مفوتر 300 والأخرى 400 أيضًا، والسداد سيكون في مدة لا تزيد عن عامين.

بينما هناك إصدار متوفر لثلاث باقات مفوتر، وهم 200 حتى 400 ونفس فترة السداد للدفعات الشهرية، ويمكن التعرف على قيمة الأقساط الشهرية من خلال خطط التقسيط وهي كما يلي:

خطط تقسيط ايفون 13 برو ماكس موبايلي

الخطة الأولى موجهة إلى جوال ايفون 13 برو ماكس تيرا بايت، وهو متوفر في خطة تقسيط 300، وقسطها الشهري يحمل نفس قيمة الخطة أي 300 ريال سعودي أيضًا ومتوفر لباقة 300 و400 فقط فيما جاءت نسخة ايفون 13 برو ماكس 512 جيجا بايت الجديدة في ضوء خطة التقسيط 260، أي أن السداد الشهري أو الدفعات للشركة ستكون 260 ريال سعودي.

نسخة الجوال 256 جيجا بايت، بإمكان العملاء الحصول عليها في إطار نظام التقسيط الجديد من موبايلي وقيمته 220 ريال سعودي شهريًا، والإصدار الأخير من إصدارات ايفون 13 برو ماكس هو بحجم 128 جيجا بايت، ومتوفر بنظام تقسيط 200 ريال سعودي، وهو متوفر لباقات مفوتر 200 إلى 400.