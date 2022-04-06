بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن فرض المملكة المتحدة عقوبات جديدة على روسيا، تشمل حظر استيراد البضائع الروسية المصنوعة من الحديد والصلب وحظر تصدير معدات تكرير النفط إلى روسيا.

كما شملت العقوبات البريطانية تجميد أصول مصرفي "سبيربنك" و"بنك ائتمان موسكو".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم "الأربعاء"، فرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية الروسية، وكذلك بعض الأشخاص، بمن فيهم بنات بوتين وزوجته ووزير خارجيته.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات إضافية لزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا والرئيس فلاديمير بوتين بعد أحداث مدينة بوتشا الأوكرانية.

وقال مسؤول كبير في إدارة بايدن، في إفادة صحفية: “اليوم نقوم بتصعيد الصدمة الاقتصادية بشكل كبير من خلال فرض عقوبات حظر كاملة على أكبر مؤسسة مالية في روسيا، سبيربنك، وأكبر بنك خاص، ألفا بنك”.

وأشار المسؤول إلى أن “سبيربنك” يمتلك ما يقرب من ثلث إجمالي أصول القطاع المصرفي في روسيا، مضيفًا أن الولايات المتحدة قد أوقفت بالكامل الآن “أكثر من ثلثي القطاع المصرفي الروسي”.

وقال المسؤول الكبير، إنه “تماشيًا مع مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، نعلن عن حظر على الاستثمار الجديد في روسيا، وسيتم تنفيذ ذلك بأمر تنفيذي موقع من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن”.

كما فرضت الولايات المتحدة، عقوبات كاملة على مجموعة جديدة من النخب الروسية وأفراد أسرهم، بما في ذلك ابنتا بوتين الراشدات ماريا بوتينا وكاترينا تيخونوفا، وزوجة وزير الخارجية سيرجي لافروف وابنته وأعضاء في مجلس الأمن الروسي، بما في ذلك الرئيس السابق ورئيس الوزراء.

وقال المسؤول الكبير إن الولايات المتحدة فرضت بالفعل عقوبات على أكثر من 140 شخصا النخب الروسية وأفراد أسرهم وأكثر من 400 مسؤول حكومي روسي.

وستطبق الولايات المتحدة أيضًا عقوبات الحظر الكاملة على الشركات الروسية الكبرى المملوكة للدولة، والتي ستعلن عنها وزارة الخزانة يوم الخميس.

وأشار المسؤول إلى إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن منع روسيا من سداد مدفوعات الديون بالدولار المخزن في البنوك الأمريكية.

وأشار المسؤول الكبير إلى التأثير المعوق للإجراءات الأمريكية على الاقتصاد الروسي منذ غزو أوكرانيا.