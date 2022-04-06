رئيس برلمان سريلانكا يحذر من مجاعة في كولومبو

حذر رئيس البرلمان في سريلانكا ماهيندا يابا أبيوردانا، من مجاعة في كولومبو بسبب نقص في السلع الأساسية بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية

وأعرب ماهيندا يابا أبيوردانا، في مستهلّ نقاش مع النواب يستمر يومين حول تفاقم الأزمة الاقتصادية، عن خشيته من أن يتفاقم نقص السلع الأساسية في البلاد.

وأضاف: "قيل لنا إنها أسوأ أزمة، لكنني أعتقد أنها ليست سوى البداية"، معتبرا أن "نقص المواد الغذائية والغاز والكهرباء سيتفاقم"، مضيفا "سيحصل نقص حاد جدا في الأغذية ومجاعة".

واعتبر أبيوردانا أمام البرلمان أن مستقبل البلاد يعتمد على قرارات سيتخذها المجلس التشريعي هذا الأسبوع.

وأقرت الحكومة بأن البلاد تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عام 1948 وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي.

نقص السلع الأساسية

ويعاني البلد البالغ عدد سكانه 22 مليون نسمة من نقص في السلع الأساسية (غذاء ووقود وأدوية) وانقطاع في الكهرباء وتضخم قياسي، بينما لا تلوح أي نهاية للصعوبات في الأفق.