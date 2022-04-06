حذر رئيس البرلمان في سريلانكا ماهيندا يابا أبيوردانا، من مجاعة في كولومبو بسبب نقص في السلع الأساسية بسبب تفاقم الازمة الاقتصادية
وأعرب ماهيندا يابا أبيوردانا، في مستهلّ نقاش مع النواب يستمر يومين حول تفاقم الأزمة الاقتصادية، عن خشيته من أن يتفاقم نقص السلع الأساسية في البلاد.
وأضاف: "قيل لنا إنها أسوأ أزمة، لكنني أعتقد أنها ليست سوى البداية"، معتبرا أن "نقص المواد الغذائية والغاز والكهرباء سيتفاقم"، مضيفا "سيحصل نقص حاد جدا في الأغذية ومجاعة".
واعتبر أبيوردانا أمام البرلمان أن مستقبل البلاد يعتمد على قرارات سيتخذها المجلس التشريعي هذا الأسبوع.
وأقرت الحكومة بأن البلاد تشهد أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال عام 1948 وطلبت مساعدة صندوق النقد الدولي.
نقص السلع الأساسية
ويعاني البلد البالغ عدد سكانه 22 مليون نسمة من نقص في السلع الأساسية (غذاء ووقود وأدوية) وانقطاع في الكهرباء وتضخم قياسي، بينما لا تلوح أي نهاية للصعوبات في الأفق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس برلمان سريلانكا يحذر من مجاعة في كولومبو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.