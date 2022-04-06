الخارجية الإيطالية: نعمل من أجل مؤتمر سلام لوقف الصراع بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الإيطالى، لويجى دى مايو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل وتعمل مع جميع الحلفاء والشركاء للتوصل إلى مؤتمر سلام، باعتباره خطوة أساسية للتمكن من وقف الصراع، وإعادة أوكرانيا إلى الشعب الأوكرانى.





وأوضح دى مايو - فى تصريح قبيل انطلاق اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسى بمقر الحلف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية آكى - أن تركيا هى إحدى الدول التى تدير بشكل أكبر عملية تسهيل المحادثات بين الطرفين الروسى والأوكرانى. وشدد وزير الخارجية الايطالى، على أن تماسك الاتحاد الأوروبى والناتو والروابط مع شركاء خارج الاتحاد والحلف ستكون أساسية من أجل وقف العملية العسكرية الروسية.

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