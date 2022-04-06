لندن تشدد عقوباتها على موسكو

جدة - نرمين السيد - ونصت الإجراءات الجديدة التى أعلنت فى بيان لوزارة الخارجية على "تجميد تام للأصول" العائدة إلى المصرف الروسى الأكبر سبيربنك، ووقف واردات الفحم الروسى حتى نهاية العام، فضلاً عن تدابير بحق ثمانية رجال أعمال بينهم الملياردير ليونيد ميخلسون الذى يدير مجموعة نوفاتيك للغاز.

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