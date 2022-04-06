الأزمة الاقتصادية تضرب ألمانيا.. التضخم فى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا

جدة - نرمين السيد - تركت الحرب الروسية الأوكرانية الاتحاد الأوروبى على شفا أزمة اقتصادية كبيرة بعد ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع أسعار الطاقة، فلم يلبث المواطن أن تخطى أزمة كورونا حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتقضى على آماله بحياة أفضل.





وتعانى ألمانيا من وقع الأزمة الاقتصادية للتى تضرب الاتحاد الأوروبى فيما وصفت بأنها أسوأ أزمة اقتصادية فى ألمانيا منذ الحرب العالمية الثانية لاسيما نقص المواد الخام بحسب ما رصد معهد "إيفو" الألمانى للبحوث الاقتصادية.

وأكد المعهد معاناة ألمانيا من تفاقم نقص المواد فى القطاع الصناعى بألمانيا بسبب الحرب فى أوكرانيا، لافتًا إلى أن 80.2%، من الشركات شكت من اختناقات ومشكلات متعلقة بشراء المنتجات الأولية والمواد الخام.

وذكر المعهد أن الأزمة فى أوكرانيا جعلت الوضع أسوأ مجددا بالنسبة لعديد من الشركات، لاسيما أن 17 %، من الشركات الصناعية فى ألمانيا تستورد من روسيا، ما يعنى زيادة المشكلات فى سلاسل التوريد بالنسبة لها حاليا.

وأوضح معهد "إيفو" أن نحو 90% من الشركات فى قطاع صناعة السيارات وصناعة آلات والصناعات الكهربائية أبلغت عن مشكلات فى التوريد، وارتفعت نسبتها فى قطاع صناعة الكيماويات من 58.4 إلى 70.5 %، كما أبلغ عدد أكبر من الشركات فى قطاع صناعة الملابس عن نقص كبير فى المواد الخام.

فيما ناشد وزير التغذية الألمانى جيم أوزدمير، الألمان إلى عدم الخوف وتكوين مخزونات غير ضرورية بسبب الحرب فى أوكرانيا وارتفاع الأسعار.

فيما أعلن المكتب الاتحادى للإحصاء فى ألمانيا، ارتفاع معدل التضخم فى مارس الماضى بنسبة 7.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 40 عاما وفقا للخبراء، وارتفعت أسعار المستهلكين فى الشهر الجارى بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة فبراير الماضى، ويعتبر العامل الرئيسى فى ارتفاع التضخم هو ارتفاع أسعار الطاقة والوقود فى أعقاب الغزو الروسى لأوكرانيا الذى بدأ فى الرابع والعشرين من الشهر الماضى.