جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، فى إحاطة صحفية، اليوم الأربعاء: "إننى أتهم وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الأمريكية، ليس فقط بنشر المعلومات المزيفة والتضليل، ولكن بالتواطؤ فى الجريمة فى مدينة بوتشا".
وأضافت أن "هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا فى أحداث بوتشا، الاستفزاز فى هذه المنطقة جرى بهدف تبرير حزمة العقوبات المعدة مسبقا ولإفساد المفاوضات بين موسكو وكييف".
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات التى وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب فى مدينة "بوتشا" بضواحى كييف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الخارجية الروسية تتهم وسائل إعلام غربية بالتواطؤ فى جريمة بوتشا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.