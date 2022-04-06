الخارجية الروسية تتهم وسائل إعلام غربية بالتواطؤ فى جريمة بوتشا

جدة - نرمين السيد - وقالت زاخاروفا، فى إحاطة صحفية، اليوم الأربعاء: "إننى أتهم وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الأمريكية، ليس فقط بنشر المعلومات المزيفة والتضليل، ولكن بالتواطؤ فى الجريمة فى مدينة بوتشا".

وأضافت أن "هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا فى أحداث بوتشا، الاستفزاز فى هذه المنطقة جرى بهدف تبرير حزمة العقوبات المعدة مسبقا ولإفساد المفاوضات بين موسكو وكييف".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت بشكل قاطع الاتهامات التى وجهتها السلطات الأوكرانية إلى القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب فى مدينة "بوتشا" بضواحى كييف.