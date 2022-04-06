الصين تدعو إلى ضبط النفس بشأن حادث بوتشا الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لى جيان قوله، فى مؤتمر صحفى، إن "تقارير وصور القتلى المدنيين فى بوتشا مقلقة للغاية، ويجب التأكد من حقيقة الحادث وسببه".

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم العثور على ما لا يقل عن 280 شخصًا، بينهم أطفال، قتلى فى بوتشا الواقعة خارج كييف، ونفت وزارة الدفاع الروسية الأحد اتهامات كييف بقتل مدنيين فى البلدة.

وقال تشاو إن الصين تولى اهتماما "وثيقا" بالوضع الإنسانى فى أوكرانيا ومعاناة المدنيين، مضيفا أنه "ينبغى ألا تسيس القضايا الإنسانية ويجب أن تستند أى تهمة على حقائق".

وأكد دعم الصين لجميع المقترحات والإجراءات لتخفيف الأزمة الإنسانية فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل مع المجتمع الدولى لمنع أى ضرر للمدنيين.