الدفاع الروسية: نظام كييف يستخدم التعذيب والعنف بحق الأسرى العسكريين الروس

جدة - نرمين السيد - اتهم رئيس المركز الوطنى الروسى لإدارة الدفاع، ميخائيل ميزينتسيف، كييف بإستخدام التعذيب والعنف والإذلال بحق الأسرى العسكريين الروس، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تلاحظ ذلك.





وقال ميزينتسيف للصحفيين اليوم الأربعاء: "لقد ثبت بشكل موثوق أن التعذيب والعنف والبلطجة تُستخدم ضد العسكريين الروس، وكل هذا يجرى نشره على نطاق واسع فى الإنترنت وفى وسائل الإعلام"، منوها بأن هذه الحقائق الفظيعة للأسف تظل بدون اهتمام المجتمع الدولى، بما فى ذلك الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأضاف: "فى الأول من أبريل من هذا العام، أخطر نظام كييف وزارة الخارجية البريطانية بأنه لا ينوى الامتثال لاتفاقية جنيف عند معاملة أسرى الحرب الروس"، موضحا أنه فى حال فشلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى فى اتخاذ إجراءات، فإن موسكو ستحتفظ بحق المبادرة للدعوة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولى فى المستقبل القريب والمطالبة بتقرير مفصل من ممثل أوكرانيا وقيادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول ظروف احتجاز والحالة الصحية للعسكريين الروس الأسرى.

وكانت المُفوضة باسم حقوق الإنسان فى روسيا، تاتيانا ماسكالكوفا، قد أكدت أمس الثلاثاء أنه جرى تبادل لأسرى الحرب بين روسيا وأوكرانيا فى صيغة 86 مقابل 86.