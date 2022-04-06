سنغافورة تضخ نصف مليار دولار لدعم تعافى قطاع السياحة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات السنغافورية، اليوم الأربعاء، اعتزامها ضخ حوالى نصف مليار دولار أمريكى لدعم تعافى قطاع السياحة من أزمة وباء فيروس "كورونا" وإعادة اتصالات البلاد بالعالم.





وأوضح وزير الدولة للتجارة والصناعة آلفين تان - فى تصريحات أوردتها شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية - أن التمويل سيوجه بشكل أساسى لدعم القدرات البشرية وتعويض التكاليف بقطاع السياحة ودعم خطط التعافى خلال السنوات المقبلة. يشار إلى أن القرار يأتى فى أعقاب قرار سنغافورة إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الملقحين بشكل كامل ضد فيروس "كورونا" دون الحاجة للخضوع إلى اختبارات طبية أو عزل صحى.

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