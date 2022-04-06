الصين تعارض بقوة مبيعات أسلحة أمريكية مقترحة لتايوان

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو لى جيان قوله، فى مؤتمر صحفى، إن "مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى منطقة تايوان الصينية تنتهك بشكل خطير (مبدأ الصين الواحدة)، وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، خاصة بيان 17 أغسطس بشأن مبيعات الأسلحة لتايوان".
وأضاف "تشاو" أن تلك المبيعات "تقوض بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية وتضر العلاقات الصينية-الأمريكية بشدة وكذلك السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
وقالت وكالة التعاون الأمنى الدفاعى التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، وفقا لتقارير، إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على الصفقة التى تشتمل على التدريب والتخطيط والإيفاد والنشر والتشغيل والصيانة والدعم اللوجيستى لنظام "باتريوت" للدفاع الجوى والمعدات المرتبطة به.
ودعا تشاو الولايات المتحدة إلى "الالتزام بمبدأ الصين الواحدة وبنود البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة وإلغاء خطة مبيعات الأسلحة ووقف مبيعات السلاح إلى تايوان ووقف العلاقات العسكرية معها"، مشددا على أن الصين ستستمر فى اتخاذ "إجراءات حازمة وقوية" للدفاع عن سيادتها ومصالحها الأمنية.
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