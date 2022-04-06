هنغاريا "مستعدة" لسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل

أعلن رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، الأربعاء، أن بلاده مستعدّة للدفع لروسيا بالروبل مقابل واردات الغاز إذا لزم الأمر، ما يضع المجر في خلاف مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي الذين استبعدوا القيام بذلك.

ونقلت "فرانس برس" عن أوربان قوله في مؤتمر صحافي في بودابست "ليس هناك أي صعوبة بالنسبة إلينا للدفع للغاز بالروبل، فإذا كان ذلك ما يطلبه الروس، سندفع بالروبل".

وهدّدت موسكو بقطع إمدادات الغاز عن الدول "غير الصديقة" التي ترفض الدفع بالروبل، وهي خطوة من شأنها أن تؤثر خصوصا على الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد بشدة على الغاز الروسي.

وهنغاريا هي البلد الأول الذي خرج من صفوف الوحدة الأوروبية على هذا الصعيد، مع رفض الدول الأوروبية الأخرى دفع أي مبلغ بالروبل لموسكو التي تسعى بهذه الطريقة لدعم عملتها.

وقبيل ذلك، قال وزير الخارجية الهنغاري، بيتر زييّارتو إن الاتحاد الأوروبي ليس له دور يؤديه في توريد الغاز "الذي يحكمه عقد ثنائي".

وأضاف أن "إرادة المفوضية الأوروبية في الحصول على رد مشترك من الدول المستوردة لا تبدو ضرورية بالنسبة إلينا".