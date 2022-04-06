نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط منصة العمل التطوعي 1443و مميزات التطوع و ما هي حقوق المتطوعين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط منصة العمل التطوعي 1443 تعرف منصة العمل التطوعي واحدة من أبرز المبادرات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أجل الاهتمام بالعمل التطوعي وتوفير عدد من الأعمال التطوعية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى أنها توفر بيئة عمل آمنة ومريحة للتطوع التي تساعد الأفراد على التعاون في شتى المجالات المختلفة، تسعى المنصة جاهدة إلى تحقيق التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030، وتوفير ما يقارب 50 مليون فرصة تطوع داخل المملكة العربية السعودية وسط قيادة وإرشاد مثالي من قبل المتخصصين في خدمة الفرد والمجتمع.كما يمكن التعرف علي طريقة التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي للأفراد و خطوات طلب الانسحاب من فرصة تطوعية.

رابط منصة العمل التطوعي 1443

يمكن التسجيل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية من خلال الموقع الرسمي لمنصة، والتعرف على الخدمات والأماكن التطوعية التي تحتاج إلى متطوعين في الوقت الحالي، وذلك من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 والتعرف على الخدمات وأماكن التطوع داخل المملكة .

مميزات التطوع في المنصة الوطنية للعمل التطوعي 1443

تقدم منصة التطوع في المملكة العربية السعودية مجموعة من المميزات والخبرات للمتطوعين وذلك من أجل تشجيعهم على الدخول إلى هذا النظام الذي يعود بالنفع على صاحبه سواء بالفرد أو المجتمع، وفيما يلي أبرز تلك المميزات:

تقديم عدد من فرص التطوع في العديد من المميزات التي يكون لها أثر إيجابي على الفرد والمجتمع. ثم توثيق كافة ساعات الإنجاز في العمل التطوعي الخاص بالمتطوع. تمكن هذه المنصة المتطوعين لزيادة فرص التطوع بشكل أكبر وتحسين تجربة التطوع في جذب أعداد كبيرة من المتطوعين. ثم تعمل المنصة على الربط بمركز المعلومات الوطني. تقدم خدمات مثل الإشعارات التي تقوم بإعلام فرص التطوع المتاحة. ثم تسمح المنصة للأفراد تقديم الاقتراحات حول الفرص التطوعية التي يمكن إدخالها للنظام.

ما هي حقوق المتطوعين

وفيما يلي حقوق المتطوعين داخل منصة التطوع التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وجاءت على النحو التالي:

الحق بالعمل ضمن بيئة آمنة وصحية. ثم الحصول على معلومات صحيحة ودقيقة عن المؤسسات داخل المجتمع المدني. عدم القيام بوظيفة موظف مدفوعة الأجر والتي تكون مرتبطة بالوقت. ثم المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمتطوع. معرفة ساعات العمل الخاصة بالمتطوع المتفق عليها مسبقًا. ثم يكون لهم حق بالحصول على شهادة تطوع. منح الأولوية بالتوظيف للمتطوع بنفس المؤسسة. ثم أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عامًا. العدالة بالاختيار ضمن فرص متساوية غير متحيزة.

مجالات العمل في المنصة الوطنية للعمل التطوعي

أعلنت منصة العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية عن كافة مجالات العمل التطوعي في المنصة، والتي يمكن الالتحاق بها لكل من يرغب بالتطوع، وجاءت البرامج المعلن عنها على النحو التالي: عام – خدمي – تنظيمي- إداري- مالي – تربوي- رياضي – فني – تقني- إعلامي – ديني – السياحة – الإغاثة – الأمن والسلامة – هندسة – خدمة ضيوف الرحمن – الإسكاني – اجتماعي – صحي – نفسي – ترفيهي – ثقافي – قانوني – بيئي – تسويقي – تعليمي – تأهيلي – تدريبي.