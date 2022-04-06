هام من الموارد البشرية حول مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور والقديم، في سياق قلق العديد من مستفيدين المعاش الشهري بالمملكة العربية السعودية، وذلك مع اقتراب ميعاد غلق باب قبول طلبات التسجيل بالنظام المطور الجديد للضمان الاجتماعي 1443، والذي فتح ابواب قبول الطلبات منذ العام الماضي 2021 وبالتحديد شهر نوفمبر من اجل إتاحة فرصة تسجيل طلبات المواطنين المصنفين ضمن الاسر الفقيرة والاكثر احتياجا في السعودية، إلا إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اكدت ان شهر مايو هو اخر فرصة لقبول طلبات التسجيل بالنظام المطور، والذي جاء ليلغي العمل بالنظام القديم المتعمد منذ فترة طويلة، بغرض توسيع الشمول وضم اسر اكثر، كذلك توسيخ فكرة التطوير والبناء بدلا من الاستهلاك فقط.

مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور والقديم

بالنسبة لتكرار سؤال مواعيد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور والقديم، نجد إن وزارة الموارد البشرية اكدت الي العمل من اجل توحيد الميعاد، حيث إن الدفعة الاخيرة من النظام المطور، وهي الدفعة الثالثة التي تم صرفها للمستحقين منذ ايام، تقرييا صادف ميعاد صرفها الميعاد المقرر لصرف المعاشات للمستفيدين القدامي، إلا ان الوزارة لازالت تعمل من اجل جعل بداية الشهر الميلادي هو ميعاد ثابت لصرف المعاش الشهري لكلا مت المستفيدين الجدد والقدامي، خاصة أن النظام المطور سوف يلغي العمل كليا بالنظام القديم في غضون شهر تقريبا من الان.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

عبر رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ستتمكن من تسجيل بياناتك لتستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور، وكذلك نقل بياناتك السابقة اذا كنت من المستفيدين القدامي، كذلك يمكنكم التواصل من خلال رقم الموارد البشرية 19911 المتاح مجانا للمواطنين، وإليكم الشروط الواجب توفرها من اجل استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد