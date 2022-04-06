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يبحث الكثيرين هذه الأيام عن كيف اقدم على ديوان المظالم بالخطوات. فيقدم ديوان المظالم في المملكة خدمة التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي لديوان المظالم. فيمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمات المُقدمة مثل تقديم شكوى أو رفع دعوة وغير ذلك وسوف نتعرف على التفاصيل بالسطور المُقبلة:
نظام ديوان المظالم
ديوان المظالم في المملكة هو هيئة قضائية إدارية تتبع الملك مباشرة.وتسعى لتحقيق الإنصاف والعدل من خلال تطبيق القانون وتطبيق الرقابة على القضاء وضمان تطبيق اللوائح بشكل دقيق لتحقيق المساواة بين جميع المواطنين وحل المشاكل التي تقع خارج اختصاص القضاء.
كيف اقدم على ديوان المظالم بالخطوات
يمكن تقديم الشكوى عبر ديوان المظالم عبر اتباع الخطوات الآتية:
- التوجه لبوابة ديوان المظالم الرسمية.
- تحديد نظام معين ثم النقر على ” صندوق الخدمات القضائية “.
- إدخال المعرف وكلمة المرور ثم ادخل رمز التحقق المُرسل لك عبر الجوال.
- النقر على الاختيار ثم اختيار التقديم لمطالبة واختر بدء الخدمة.
- الموافقة على الأحكام والشروط ثم حدد نوع الطلب والدعوة إلى جانب المحكمة الإدارية المقدم بها الطلب.
- النقر على التالي إدخال بيانات الشخص المدعي عليه، اكتب موضوع الدعوة والنقر على التالي ثم طلبات الدعوة ثم التالي
- ادخل تصديقات الدعوة ثم التالي ثم إدخال البيانات الإضافية لو وجدت ثم اكتب الدعاوى القضائية ذات الصلة لو وجدت.
- ثم حدد تصنيف الدعوى من خلال التصنيفات المتاحة، ثم الضغط على التالي وإدخال المعلومات بدقة .
- بعد إكمال البيانات انقر على الإنهاء والاحتفاظ برقم الطلب الإلكتروني من أجل تسجيل الحالة.
شروط قبول الدعوى في ديوان المظالم
تتمثل شروط الدعوة في ديوان المظالم على النحو الآتي:
- التعهد بتدوين كل البيانات بشكل صحيح من
- استيفاء المتطلبات النظامية وهي إكمال صحيفة الدعوة من خلال ذكر موضوع الدعوى وقائعها، وطلباتها بشكل مفصل، وواضحة، وتدوين عنوان واضح للمدعى عليه ، ويمكن تبليغه من قبل الجهة المختصة بذلك.
- إرفاق كل الوثائق اللازمة و إرفاق المستندات المؤيدة للدعوى.
- الالتزام بمتابعة حالة طلب قيد الدعوى لمعرفة موعد الجلسة الأولى، عبر صفحة الإشعارات بنظام معين، أو من خلال الرسائل المُرسلة لك على الجوال أو البريد الإلكتروني.
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