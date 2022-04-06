نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط معدلات الفصل الأول والثاني 2022 فضاء الاولياء للاطلاع على النتائج التعليم المتوسط والابتدائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط معدلات الفصل الأول الثاني 2022 ، هو ما يبحث عنه جميع أولياء التلاميذ الآن في الجزائر من أجل الإطلاع على كشف النقاط للفصل الأول ومعرفة حساب معدل التلاميذ، كما يعمل فضاء الأولياء لإمكانية استخراج نتائج التعليم المتوسط – نتائج التعليم المتوسط 2022 ، ولكن الهدف الرئيسي الذي بشأنه تم إطلاق فضاء أولياء التلاميذ هو الإطلاع على كشف نقاط التلاميذ للفصل الأول 2022 ، وكانت وزارة التربية الوطنية أطلقت فضاء أولياء التلاميذ في مارس المنقضي لتكون هناك أرضية رقمية خاصة بالأولياء لمتابعة المسيرة التعليمية وحساب معدلات التلميذ.

فضاء أولياء التلاميذ 2022

وبخلاف رابط فضاء أولياء التلاميذ كشف النقاط 2022 ، والذي سنقوم بوضعه بين أيديكم أدناه سنتعرف سوياً أدناه على طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الذي يُعد نظام معلوماتي تحت اسم ثروة جديد يعمل على إتاحة لأولياء التلاميذ الاطلاع على النتائج المدرسية ٢٠٢٢ لأبنائهم وكذا الاستفادة من خدمات عن بعد من أرضية معلوماتية خاصة بقطاع التربية الوطنية.

سيتم تفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط الفصل الأول 2022 ، تزامناً مع بدء الإعلان عن نتائج السانكيام التعليم الابتدائي 2022 – نتائج البيام التعليم المتوسط 2022 الفصل الأول والثاني وذلك خلال الفترة ما بين السابع عشر والعشرين من الشهر الحالي.

كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2022

إليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2022 ، والذي تم إطلاقه في الثامن من شهر مارس الماضي حيث يمكن الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف النقاط متوسط وابتدائي tharwa education gov dz 2022 ، وإليكم طريقة التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

الدخول لفضاء أولياء عبر الرابط: https://tharwa.education.gov.dz

اختيار أيقونة تسجيل جديد إذا لم تقم بالتسجيل في الموقع من قبل، أو على تسجيل الدخول إذا سجلت سابقا بالموقع:

كتابة بيانات الولي كما في الصورة:

كتابة معلومات ولي الأمر كما هو مطلوب :

كتابة المعلومات الشخصية لولي الأمر:

ثم بعد ذلك سيتم فتح الموقع بواجهته الرئيسية، قم بالضغط على الأبناء المتمدرسين

اختيار أيقونة على تسجيل جديد

وبعد بعد طبع الاستمارة، يجب توجه ولي الأمر إلى مؤسسة التمدرس للتلميذ وبدفع الاستمارة بعد إمضاءها، وبعد الموافقة من طرف مدير المؤسسة سيتحصل الولي على وصل استلام و سيصبح بذلك حسابه مفعل و يمكنه الدخول إليه فقط باستخدام بريده الإلكتروني و كلمة المرور التي اختارها.

فضاء أولياء التلاميذ كشف نقاط الفصل الأول متوسط ٢٠٢٢

وبعد أن تعرفنا على كيفية التسجيل في فضاء أولياء التلاميذ 2022 ، نود أن نذكركم أنه سيتم تفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على كشف نقاط ومعدلات الفصل الأول 2022 ، تزامناً مع إعلان نتائج السانكيام شهادة التعليم المتوسط ٢٠٢٢، كذلك تزامناً مع إعلان نتائج البيام المتوسط 2022 الفصل الأول والثاني ، حيث ُيمكنكم وقتها الإطلاع على نقاط الفصل الأول من خلال الدخول عبر رابط فضاء أولياء التلاميذ ومعرفة معدلات الفصل الثاني.

تحديث: بدأ العد التنازلي لاقتراب موعد إعلان نتائج الفصل الأول 2022 للمتوسط والابتدائي، ونود أن نذكركم مرة أخرى بأنه سيتم تفعيل رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على نقاط الفصل الثاني 2022 خلال أيام قليلة أو ساعات قليلة تقريباً تزامناً مع بدء إعلان نتائج السانكيام والبيان في الجزائر للفصل الدراسي الأول ، وللإطلاع على معدلات التلاميذ للفصل الأول سيتم من خلال موقع فضاء أولياء التلاميذ.

نتائج التعليم المتوسط برقم التسجيل 2022

أتاحت وزارة التربية الوطنية رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات للإطلاع على نتائج البيام برقم التسجيل 2022 لجميع المؤسسات التعليمية في الجزائر، حيث سيتم فتح صفحة الإطلاع على نتائج بيام ٢٠٢٢ في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت الجزائر، أما فيما يخص رابط فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على نقاط الفصل الأول 2022 ، يُمكنكم الدخول عليه من خلال ما تم رصده أعلاه، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ.

تحديث: بدأت عمليات الزحف عبر محرك البحث الشهير جوجل للوصول إلى رابط استخراج نتائج التعليم المتوسط 2022 ، تزامناً مع بيان الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2022 سيتم إشهارها في تمام الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي للعاصمة الجزائرية، كما سيتم تفعيل رابط نتائج البيام برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أسرة موقعنا تتمنى التوفيق والنجاح لجميع التلاميذ.

فضاء الاولياء للاطلاع على النتائج وكشف النقاط 2022

يزداد البحث الفترة الحالية عن رابط الدخول عبر موقع فضاء الاولياء لاستخراج كشف النقاط 2022 ، كما يتم الدخول عبر فضاء اولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج للمراحل التعليمية المختلفة ، فضاء اولياء التلاميذ نتائج المتوسط والابتدائي والثانوي، وقد أكدت مصادر تربوية مطلعة أنه تم بالفعل تفعيل رابط موقع فضاء اولياء التلاميذ للاطلاع على النتائج واستخراج كشف النقاط للمراحل المختلفة ، وقد وضعنا طريقة التسجيل وطريقة الاطلاع على النتيجة بعاليه.

وفي ذات الصدد قد أعلنت وزارة التربية الوطنية عن إطلاق نظام معلومات جديد يخص فضاء الأولياء وذلك من أجل الإطلاع على كشف النقاط التلاميذ الفصل الأول 2022 وذلك عبر شبكة الإنترنت بهدف إتاحة الإطلاع على نتائج التلاميذ ومعرفة كشف نقاط الفصل الأول والثاني، وذلك من خلال تسجيل الدخول عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ للإطلاع على معدلات التلاميذ وكشف نقاط التلاميذ والاستفادة من جميع الخدمات عن بعد.

وبخلاف رابط فضاء أولياء التلاميذ نتائج كشف نقاط الفصل الثاني 2022 ، فمن خلال الأرضية الرقمية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية يُمكنكم الاستفادة من بعض الخدمات الإلكترونية للإطلاع على كشف النقاط وعلامات التلاميذ الفصل الثاني 2022 من خلال الفضاء المخصص لأولياء التلاميذ بالإضافة إلى إمكانية إطلاعهم على المعدلات الفصلية عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS بتشكيل *567# بالنسبة للراغبين في الاشتراك في هذه الخدمة.