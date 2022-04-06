الخارجية الروسية: هناك أدلة كافية على عدم تورط روسيا فى أحداث بوتشا

جدة - نرمين السيد - وقالت فى إحاطة إعلامية، نقلت عنها وكالة سبوتنيك الروسية: "هناك الكثير من الأدلة على براءة الجانب الروسى، وهى كافية لإغلاق هذا الموضوع".

وشددت بقولها: "لكن يجب أن يبقى مفتوحًا واتهام النظام الأوكرانى لشكل مباشر وكل من يساعده فى تنفيذ كل هذا".

وتابعت: " أنا أتهم وسائل الإعلام الغربية، وخاصة الأمريكية، ليس فقط بنشر المعلومات المزيفة والتضليل، ولكن بالتواطؤ فى الجريمة فى مدينة بوتشا".

وشددت على أن "الجيش الروسى يبذل قصارى جهده لتجنب وقوع خسائر فى صفوف المدنيين، فهو لا يضرب أهدافا مدنية ويفتح ممرات إنسانية يوميا للسماح للناس بمغادرة المناطق الخطرة".