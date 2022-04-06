تزويد المسجد الحرام بـ 20 ألف نسخة من المصحف الشريف

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، تزويد المسجد الحرام بطبعات جديدة للمصحف الشريف من "مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف"، بلغ عددها 20 ألف نسخة، ووضعها فى متناول قاصدى بيت الله الحرام، تزامنا مع التدفق المستمر للمعتمرين والمصلين فى شهر رمضان.





ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مدير الإدارة العامة للمصاحف والكتب، غازى الذبيانى، قوله: "إن الإدارة زودت أيضا الأرفف والدواليب المخصصة للمصاحف بعدد من مصاحف برايل للمكفوفين، ومصاحف تراجم معانى كلمات القرآن الكريم بعدة لغات أهمها الإنجليزية والأردية، والإندونيسية، والمصحف الشريف بالحجم الكبير، حيث جرى توزيعها فى جميع المواقع والأروقة بالمسجد الحرام".

وأكد "الذبيانى" أن عملية تزويد المصاحف وتراجم معانى كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل وتجديدها، وكذلك التفاسير الميسرة، مستمرة تيسيرا لقاصدى بيت الله الحرام واستثمارا لأوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.

يأتى ذلك فيما كثفت وكالة الشئون التوجيهية والإرشادية السعودية، ممثلة فى إدارة شؤون إرشاد السائلين، أعمالها ومهامها فى إرشاد قاصدى البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعى لديهم، وذلك للمستفتين عن مناسك العمرة والأمور الشرعية الأخرى.

ووفقا لوكالة الشئون التوجيهية، تقدم الإدارة خدماتها عبر ما يقرب من 10 مواقع داخل المسجد الحرام، فيما توجد 23 كبينة هاتف للرد عن السائلين يقوم عليها 63 من أصحاب الفضيلة والقضاة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على مدار 24 ساعة.