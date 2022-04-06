تأكيد خليجى على دور المنظمات الدولية فى دعم جهود التنمية باليمن

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، اليوم الأربعاء، أهمية مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية فى دعم جهود التنمية والمساعدات الإنسانية باليمن.





جاء ذلك خلال لقاء عقده الحجرف اليوم فى الرياض مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولى لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، بحضور المدير الإقليمى لليمن تانيا ميير، والمدير الإقليمى لدول مجلس التعاون عصام أبو سليمان، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

ونوه الحجرف بوجود وفد البنك الدولى ومشاركته فى بعض مسارات المشاورات اليمنية - اليمنية الجارية برعاية مجلس التعاون، مؤكدًا على دور البنك الدولى ومساهماته فى دعم واستقرار اليمن وإعادة السلام لأبنائه، وأهمية الاستفادة من المشاورات اليمنية لتعزيز ودفع مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والاجتماعية فى اليمن.

وأفادت الوكالة بأن اللقاء بحث مجالات التعاون بين مجلس التعاون والبنك الدولى من خلال الدراسات المشتركة والأوراق البحثية والفرق الفنية، إضافة إلى الاستفادة الجماعية لتعزيز سبل التنمية وتدفقات المعونة والتمويل لليمن.