جدة - نرمين السيد - فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عقوبات على ابنتى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وعائلات كبار المسؤولين الروس الآخرين، مثل وزير الخارجية سيرجى لافروف.





ونقلت وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية عن مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية قوله: "نفرض اليوم عقوبات على ابنتى فلاديمير بوتين البالغتين، وزوجة الوزير لافروف وابنته، وأعضاء مجلس الأمن القومى الروسى". كما أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على عدد من مسؤولى الحكومة الروسية، بما فى ذلك نائب رئيس مجلس الأمن دميترى ميدفيديف، ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتى بوتين ومسؤولين روس وعائلاتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.