ستولتنبرج: بوتين يريد السيطرة الكاملة على دونباس

وتابع ستولتنبرج فى كلمة للصحفيين، نقلتها قناة "فرانس 24" الناطقة بالإنجليزية"، قبيل انعقاد قمة لوزراء خارجية الحلف أن الوقت الراهن يشكل مرحلة مفصلية فى عمر الحرب بين روسيا وأوكرانيا إذ تنقل روسيا قواتها من الشمال الأوكرانى لتعيد تعزيزها وإمدادها وتسليحها بهدف توجهها نحو الشرق حيث من المتوقع حدوث هجمة كبيرة.
كما أضاف سكرتير عام الحلف "لا نرى أى إشارة على تغيير بوتين لطموحه بالسيطرة على أوكرانيا كاملة"، مشددا على أهمية الاستعداد ودعم أوكرانيا والإبقاء على العقوبات وتقوية الدفاعات لأن الوضع قد يستمر لفترة طويلة.
ومن المقرر أن يشارك فى القمة وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا بالإضافة إلى وزراء خارجية جورجيا وفنلندا والسويد والاتحاد الأوروبى وأستراليا ونيوزلندا واليابان وكوريا الجنوبية.
وستناقش القمة المفاهيم الاستراتيجية الجديدة للناتو والواقع الأمنى الجديد، وعواقب أفعال روسيا الأخيرة، وتغير ميزان القوى، والعواقب الأمنية لقوة الصين المتنامية والتحديات التى تشكلها مع روسيا أمام النظام الدولى والقيم الديمقراطية، بالإضافة إلى وضع استراتيجية التعامل مع الإرهاب الإلكترونى والعواقب الأمنية لتغير المناخ.
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