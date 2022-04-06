مجلس وزراء الداخلية العرب يعين مديرا جديدا للمكتب العربى للتوعية الأمنية

جدة - نرمين السيد - وكان اللواء أسامة خلف تدرج فى المناصب القيادية بوزارة الداخلية المصرية إلى أن تولى مديرا للإدارة العامة لشرطة الكهرباء وأخيرًا مساعد الوزير لقطاع الأفراد إلى أن تم تعيينه مديرا للمكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام.

ويعد المكتب أحد المكاتب المتخصصة التابعة لمجلس وزراء الداخلية العرب ويتولى العمل على تحقيق التعاون والتنسيق بين الجهود الإعلامية الأمنية فى الدول العربية لمواجهة الجرائم، وأيضا حقوق الإنسان فى العمل الأمنى العربى المشترك وكذالك تقديم المعونة التى تطلبها الدول الأعضاء فى هذه المجالات وإعداد الخطط العربية الشاملة للتوعية الأمنية تستهدى بها الدول الأعضاء فى وضع خطط مماثلة وتطويرها فى ضوء المستجدات.

بالإضافة إلى التعريف بأنشطة مجلس وزراء الداخلية العرب، وأمانته العامة وأجهزته الأخرى وتمثيل الأمانة العامة للمجلس لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.