وزير إيطالى: تأمين إمدادات غاز جديدة فى الأسابيع المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير التحول البيئى الإيطالى روبرتو تشينجولانى، تأمين بلاده إمدادات غاز جديدة فى الأسابيع المقبلة، من شأنها أن تبقى أمن الطاقة صامدا خلال الأشهر القليلة المقبلة.





وقال وزير التحوّل البيئى الإيطالى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية أكى: " لا يمكننا التحرر من اعتمادنا على الغاز الروسى فى لحظة واحدة، لكن قمنا على أية حال بتنفيذ إجراءات ننوع من خلالها الإمدادات من دول مختلفة". وأضاف: "لدينا ميزة وجود 5 خطوط أنابيب غاز تربط إيطاليا بشمال وجنوب وشرق العالم، وهذا يسمح لنا بالتنويع من خلال التعاقد على إمدادات جديدة مع البلدان التى كانت لدينا معها علاقات أو إنتاج أقل".

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