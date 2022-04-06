الجزائر: ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية و265 مهاجرًا غير شرعى فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، أن "وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 30 إلى 5 أبريل الجارى، من ضبط 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، فى عمليات عسكرية منفصلة عبر عدد من الولايات الجزائرية".

وبحسب البيان، نجحت وحدات الجيش الجزائرى فى ضبط 14 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 8 أطنان، ونحو 5 آلاف قرص مخدر.

من جهة أخرى، نجح الجيش الجزائرى فى ضبط 84 شخصا لقيامهم بالتنقيب غير المشروع عن الذهب، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى التنقيب على هذا المعدن النفيس.

فى سياق آخر، تمكنت قوات حرس السواحل الجزائرية من القبض على 265 مهاجرًا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.