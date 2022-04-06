الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة بموافقة من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة العربية السعودية هي حملة تم إطلاقها والموافقة عليها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتقوم منصة أحسان للأعمال الخيرية بالعمل علي الإشراف علي الحملة الجديدة في المملكة والتي تم العمل علي تطويرها من خلال شبكة الإنترنت، كما تم العمل علي إنشاء الإعلانات الخاصة بالحملة من خلال شبكة حتي يتم تسهيل عملية توصيل الإمدادات التي تقوم بها الجهات المعنية في المملكة من حين إلي آخر، وهذه الحملة قد تمت في وقت سابق من العام الماضي وهذه هي النسخة الجديدة والمطورة بعد النجاح الغير مسبوق للنسخة الأولي.

الحملة الوطنية للعمل الخيري

من خلال المقال يمكنك التعرف علي مؤسسة الوليد بن طلال للعمل الخيري، والحملة الجديدة لها العديد من الأهداف السامية لجميع الفئات المختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، والتي تهدف علي تعزيز العمل الخيري بالمملكة بجانب تعزيز قيمة التبرع والعطاء والحث علي المشاريع الخيرية الغير ربحية، مما يتيح الفرصة أمام بعض الفئات من توفير بعض الاحتياجات الأساسية وتوفير حياة آدمية كريمة في ظل لظروف التي تمر بها البلاد، وتعد تلك المملكة من اكبر الحملات التي تشرف عليها منصة إحسان والتي تحقق نسبة إمدادات لفئة كبيرة مت المواطنين داخل المملكة.

أهداف منصة إحسان الوطنية للأعمال الخيرية

بعد التعرف علي الحملة الوطنية للعمل الخيري، يمكننا التعرف علي منصة إحسان للأعمال الخيرية هي منصة إلكترونية غير ربحية وتعمل المنصة علي تقديم العديد من الخدمات والأعمال الخيرية لمساعدة المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية، كما تعمل المنصة علي استثمار القدرات التكنولوجية والمجال الرفي في الأعمال الخيرية التي تحصل علي تمويلها في المملكة، بالاضافة الي تقديم الدعم الدعم التنموي والنفسي للمواطنين أما عن أهم الأهداف التي تقدمها منصة إحسان فهي كالتالي: