جدول أئمة الحرم المكي 2022 في صلاة التراويح رمضان 1443

تضع المملكة العربية السعودية بحِرص شديد جدول أئمة الحرم المكي 2022 الخاص بتأدية صلاة التراويح والتهجد، وفق مجموعة من الشروط المتطلبة عند التعيين، كما يتم تحديد هيئة لتنظيم شئون العاملين في المساجد بالأحرى المسجد الحرام، بالإضافة إلى قيام المملكة العربية السعودية بالتنويع بين الأئمة في الحرم المكي في شهر رمضان، بحيث يستفاد المُصليين عند سماع آيات القرآن الكريم بشكل مُختلف في كل يوم أثناء الصلاة، إلى جانب الاستماع إلى خُطب رمضانية بطُرق مُختلفة ومُميزة.

جدول أئمة الحرم المكي 2022

نتطرق معكم في هذه الفقرة إلى معرفة جدول أئمة الحرم المكي ١٤٤٣ وهو كالآتي:

في الليلة الأولى من شهر رمضان يؤم للصلاة كلا من: الشيخ سعود الشريم وعبد الرحمن السُديس.

في الليلة الثانية: عبد الله الجهني، وماهر المعيقلي.

في الليلة الثالثة: كلا من بندر بن عبد العزيز بليلة، وياسر الدوسري.

أما في الليلة الرابعة: سعود ابراهيم الشريم، وعبد الرحمن عبد العزيز السديس.

الليلة الخامسة: عبد الله عواد الجهني، وماهر المعيقلي.

الليلة السادسة: بندر بن عبد العزيز بليلة، وياسر الدوسري.

الليلة السابعة: سعود الشريم، والشيخ السديس.

الليلة الثامنة: عبد الله الجهني، وماهر المعيقلي.

الليلة التاسعة: بندر عبد العزيز بليلة، وياسر الدوسري.

الليلة العاشرة: سعود الشريم، وعيد الرحمن السُديس.

الليلة الحادية عشر: عبد الله الجهني، وماهر المعيقلي.

الليلة الثانية عشر: بندر بليلة، الدوسري.

الليلة الثالثة عشر: الشريم، والسديس.

الليلة الرابعة عشر: عبد الله الجهني، وماهر المعيقلي.

الليلة الخامسة عشر: سعود الشريم، والسديس.

الليلة السادسة عشر: سعود الشريم، والسديس.

الليلة السابعة عشر: عبد الله الجهني، ماهر المعيقلي.

الليلة الثامنة عشر: بندر بليلة، وياسر الدوسري.

الليلة التاسعة عشر: سعود الشريم، وعبد الرحمن السُديس، لسهولة أكثر:

جدول أئمة الحرم المكي 1443 العشر الأواخر

{سلسلة الهدايات القرآنية من الخطب المنبرية}-..

لفضيلة الشيخ د. #أسامة_خياط -حفظه الله-.#الهدايات_القرآنية_من_الخطب_المنبرية#الإدارة_العامة_لشؤون_الأئمة#وكالة_شؤون_الأئمةوالمؤذنين pic.twitter.com/XzURBLYbtd — شؤون الأئمة والمؤذنين (@Emam_moathen) {سلسلة الهدايات القرآنية من الخطب المنبرية}-..

لفضيلة الشيخ د. #أسامة_خياط -حفظه الله-.#الهدايات_القرآنية_من_الخطب_المنبرية#الإدارة_العامة_لشؤون_الأئمة#وكالة_شؤون_الأئمةوالمؤذنين pic.twitter.com/XzURBLYbtd — شؤون الأئمة والمؤذنين (@Emam_moathen) April 6, 2022