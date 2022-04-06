نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف المكرمة الملكية 1443 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة المكرمة الملكية ينتظر موعد صرفها ألاف المواطنين في المملكة العربية السعودية، فهي تعتبر بمثابة دعم مالي الهدف من خلاله مساعدة المواطنين السعوديين أصحاب الدخل المحدود في توفير احتياجاتهم وإلتزامتهم خلال شهر رمضان الكريم، ومن أبرز التساؤلات التي يتم البحث عنها عبر محركات البحث الإلكترونية خلال الفترة الأخيرة هو موعد صرف المكرمة الملكية وشروط الحصول عليها وطريقة التقدم لطلب المكرمة الملكية، كل ذلك وأكثر سنوضحه لكم من خلال هذا المقال.

موعد صرف المكرمة الملكية 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية أن صرف المكرمة الملكية من المقرر أن يوافق يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2022، الموافق 14 من شهر رمضان 1443، موضحاً أن الفئات المستهدفة من تلك المنحة هم مستفيدي الضمان الاجتماعي.

الجدير بالذكر أيضاً أن موعد صرف المكرمة الملكية سيوافق موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي، وذلك في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم.

طريقة الاستعلام عن المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

يمكن اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن المكرمة الملكية والمستفيدين منها:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية.

تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

استكمال البيانات المطلوبة.

سوف تنتقل لصفحة جديدة تشتمل على أسماء المستفيدين من المكرمة الملكية.

شروط الحصول على المكرمة الملكية 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الشروط التي يجب توافرها في مستفيدي المكرمة الملكية وهي:

أن يكون سعودي الجنسية. يقيم في السعودية. يقل دخله الشهري عن 3000 ريال سعودي. عدم وجود سجل تجاري باسمه أو محل أو عقار.

ما هي القيمة المالية للمكرمة الملكية 1443

فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية وبالتفاصيل القيمة المالية للمكرمة الملكية المقدمة للمستفيدين منها وذلك على نحو التالي:

الأسر المكونة من فرد واحد تبلغ قيمة المكرمة الملكية لهم 1000 ريال سعودي.

الأسرة المكونة من فردين، سيتم صرف 1500 ريال لهم.

الأسرة المكونة من ثلاث أفرد يصرف لهم 2000 ريال سعودي.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بالمكرمة الملكية المقرر صرفها في منتصف شهر رمضان الحالي، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي انتظار تعليقاتكم التي نسعد بها دائماً.