هنا.. اسعار البنزين شهر ابريل 2022 في السعودية NOW من شركة أرامكو تسعيرة بنزين 91 و 95

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عمر شويل - جدة هنا.. اسعار البنزين شهر ابريل 2022 في السعودية NOW من شركة أرامكو، نوفر لكم متابعينا من المملكة العربية السعودية تسعيرة بنزين 91 و 95 في محطات الوقود اليوم، وذلك لتتعرف علي السعر الجديد للبنزين في المملكة خلال تلك الفترة قبل اعلان شركة أرامكو السعودية تسعيرة البنزين الجديدة، وذلك لأن الشركة تعتمد نظام شهري جديد يتم من خلاله تغيير سعر المحروقات بشكل شهري وتحديد قرب منتصف الشهر، ويأتي ذلك بشكل رسمي بعد تفشي covide 19 منذ نهاية عام 2019، ومن ثم اعتمدت الشركة نظامها الجديد بدلا من النظام الربع سنوي الذي استمرت علية لسنوات طويلة.

هنا.. اسعار البنزين شهر ابريل 2022 في السعودية

من خلال مراقبة جدول اسعار البنزين في السعودية، نعرض لكم سعر البنزين الجديد لشهر ابريل 2022، والذي تم اعتمادة منذ 11 من مارس ويستمر العمل به حتي 10 من ابريل، وعلية لن تتغير تلك الاسعار التي نحن علي صدد عرضها لمتابعينا الكرام لحين اعتماد تسعيرة البنزين الجديدة خلال ساعات من الان، وتحديدا مساء يوم الاحد 10 ابريل وتطبيقها رسميا يوم 11 من ابريل، ولذلك نرجوا منكم التأكد من الأسعار التي تطلع عليها حيث إن الشركة لا تعلن اي سعر جديد للبنزين قبل بلوغ الميعاد المشار الية، وفي السياق نفسة قد تم تثبيت السعر بأوامر ملكية منذ الاشهر الماضية، إلا إن تلك الحرب القائمة بين روسيا واوكرانيا قد يكن لها تأثير مباشر بصورة أو بأخرى علي السعر الجديد للبنزين خلال المرحلة المقبلة.

سعر البنزين الجديد في السعودية 2022

لكي تتمكن من معرفة سعر البنزين اليوم في جميع محطات الوقود حول المملكة، يمكنك ان تنظر الي الجدول الموضح بالاسفل، علما بأن تلك الاسعار سارية المفعول ومطبقة حتي بلوغ يوم 10 من ابريل

بنزين 91 2.18 ريال سعودي لكل لتر.

بنزين 95 2.33 ريال سعودي في التر.

البترول المسال 0.75 ريال سعودي.

جاز 0.52 ريال سعودي لكل لتر.

كيروسين 0.70 ريال سعودي في اللتر الواحد

سعر الديزل 0.63 ريال سعودي.

متي تعتمد أرامكو السعودية السعر الجديد للبنزين

بالنظر الي هذا العدد يمكنك ترقب متي تعلن شركة أرامكو السعودية سعر البنزين الجديد لشهر ابريل 2022، وذلك لمعرفة سعر بنزين 91 و95 الذي يتم تصنيفه ضمن الأكثر استهلاكا في محطات الوقود بالسعودية