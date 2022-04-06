غدا.. تصويت أممي على تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان

تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس عند الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت جرينيتش تصويتا بناء على طلب من الغرب للبتّ في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت رئاسة الجمعية فرانس برس.

وتمّ تأكيد إجراء التصويت “عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي”، على ما قالت بولينا كوبياك الناطقة باسم الرئاسة.

وللمضي قدما في المسار، لا بدّ من توفرّ النصاب القاضي بتصويت ثلثي الدول الأعضاء الـ 193 في الجمعية العامة التي تمّ استدعاؤها لهذا الاستحقاق.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه ينبغي ألا يكون لروسيا مكان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن الولايات المتحدة ستطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا.

واقترح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق استبعاد موسكو من عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.