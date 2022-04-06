رابط epedu.gov.iq لمعرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الاقسام

رابط معرفة نتائج القبول 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الأقسام نستعرضها ونتابعها الان بشكل وبصورة الكترونية، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على الكشف وطرح نتائج القبول الموازي على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم جميع التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج من خلال عرض طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الصحيحة

رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022

نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم او موقع نتائجنا، حيث حسمت وزارة التربية والتعليم العراقية امكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، حيث قد حددت وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية وشروط القبول الموازي، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ننقل لكم الان نتابع مع حضراتكم خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة استعلام على ان تكون نتائجكم على الفور أمامكم معلنة على شكل ملفات pdf

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام على ان نوافيكم على الفور بتلك النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.3

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.0

مصاريف الجامعات العراقية