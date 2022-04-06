نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq لمعرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الاقسام في المقال التالي
رابط معرفة نتائج القبول 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الأقسام نستعرضها ونتابعها الان بشكل وبصورة الكترونية، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على الكشف وطرح نتائج القبول الموازي على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم جميع التفاصيل المطروحة حيال تلك النتائج من خلال عرض طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج الصحيحة
رابط معرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022
نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان طريقة وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم او موقع نتائجنا، حيث حسمت وزارة التربية والتعليم العراقية امكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني، حيث قد حددت وزارة التربية والتعليم العراقية معدلات القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية وشروط القبول الموازي، على ان نستعرض ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال طريقة اجراء الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
ننقل لكم الان نتابع مع حضراتكم خطوات وطرق الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان داخل الايقونة المخصصة لها
- النقر على ايقونة استعلام على ان تكون نتائجكم على الفور أمامكم معلنة على شكل ملفات pdf
- هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام على ان نوافيكم على الفور بتلك النتائج
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية
- ١_ كلية طب بغداد : 99
- ٢_ كلية طب الكندي : 98.8
- ٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50
- ٤_ كلية طب النهرين : 98.67
- ٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥
- ٦_ كلية طب الزهراء : 97.93
- ٧_ طب الموصل : 98.33
- ٨_ كلية طب الكوفة : 98.33
- ٩_ كلية طب تكريت : 98.17
- ١٠_ طب القادسية : 98.33
- ١١_ طب الانبار : 98.17
- ١٢_ طب العراقية : 98.3
- ١٤_ طب حمورابي : 98.33
- ١٥_ طب ديالى : 98.50
- ١٦_ طب كربلاء : 98.35
- ١٧_ طب ذي قار : 98.67
- ١٨_ طب كركوك : 98.50
- ١٩_ طب واسط : 98.64
- ٢٠_ طب ميسان : 98.17
- ٢١_ طب المثنى : 98.17
- ٢٢_ طب الفلوجة : 98.22
- ٢٣_ طب نينوى : 98.0
مصاريف الجامعات العراقية
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط epedu.gov.iq لمعرفة نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الامتحاني جميع الاقسام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.