رابط epedu.gov.iq للحصول على نتائج الثالث المتوسط الخارجي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات

رابط الحصول على نتائج الثالث المتوسط الخارجي، ينتظر جميع طلاب الصف الثالث في كافة محافظات العراق إعلان نتائج المتوسط الخارجي، على الرغم من صعوبة الامتحان في العراق لكن هناك مصادر في وزارة التربية والتعليم العراقي تؤكد أن نسبة نجاح الطالب في الصف الثالث والمراحل التعليمية الأخرى عالية جدا، كما أشارت بعض المؤسسات التعليمية إلى أن الفصل الدراسي الثاني لمرحلة ما قبل الروضة سينشر نتائجه خلال ساعات قليلة القادمة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقي حيث تحرص الوزارة على توفير أحدث التقنيات الحديثة للعلو بالمستوى التعليمي، كما سنوضح لكم في الفقرات القادمة كيفية الاستعلام عن نتيجة المتوسط الثالث الخارجي بالاسم.

رابط الحصول على نتائج الثالث المتوسط الخارجي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية نتائج المدارس المهنية، وأصدرت بيانا أعلنت فيه اقتراب موعد إعلان النتائج لطلبة الصف الثالث المتوسط في محافظات العراق كلا من عداد، الرصافة الأولى، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الأولى، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، البصرة، ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، السليمانية، واسط، أربيل، دهوك، وذلك بعد تصحيح أوراق الطلاب يتم جمع ومراجعة النتائج تمهيدا لعرض نتائج الامتحانات خلال الساعات القادمة والتي من المقرر تقديمها إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حيث أشارت وزارة التربية العراقية إلى أن معدلات نجاح الطلاب هذا العام عالية مما يطمئن الطلاب يعد أن كان هذا العام مختلف في كافة إجراءاته، فمنذ بداية العام الدراسي حرصت الدولة العراقية مثلها مثل كل دول العالم على الحفاظ الطلاب وحمايتهم من انتشار الفيروس واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية واتباعها لكي يتمكن الطلاب من استكمال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي

قامت وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بالاستعلام عن نتائج طلبة الصف الثالث المتوسط في جميع محافظات العراق وهو الموقع الرسمي للاستعلام عن نتائج جميع الطلاب ويتم هذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا أدخل على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

ثم تحديد الاستفسار عن نتائج الثالث المتوسط الخارجي.

أدخل رقم الامتحان واسم الطالب ثم اضغط علي الحصول على النتيجة.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية