هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf برقم الامتحاني

هنُا الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا pdf نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان بصورة وبشكل إلكتروني حيث قد أشارت تقارير رسمية على الكشف عن إمكانية تزويد الطلاب بنتائج القبول الموازي من المنزل وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني فى جميع المحافظات العراقية على نحو نتابعه وننقله الان امام حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت تقارير رسمية على الكشف عن نتائج القبول الموازي وذلك عبر موقع بوابة وزارة التربية والتعليم العراقية وموقع نتائجنا وجميع المواقع التعليمية العراقية، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم العراقية على موقع الوزارة الرسمية من أجل الكشف بمنتهي السهولة على إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني الخاص بالطالب على مستوى جميع المحافظات والمدن العراقية، على غرار هذا الامر نستعرض نتابع مع حضراتكم الان عبر الفقرة التالية من هذا المقال الآن خطوات وطرق اجراء الاستعلام الصحيحة عن تلك النتائج من المنزل

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي فور اتباع مجموعة من الخطوات التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على النحو جاء بالشكل التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل سواء اسم الطالب الرباعي او رقم الامتحاني

تحديد المحافظة التابع لها الطالب النقر على ايقونة استعلام لتكون على الفور أمامكم النتائج

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية